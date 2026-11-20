Crunchyroll lleva nuevamente su Dojo de Doblaje a México con una experiencia interactiva encabezada por Carlos Segundo, Carla Castañeda, Ricardo Brust y Gaby Gris. A través de dos cabinas, los especialistas orientan a los aficionados para experimentar el doblaje de personajes de anime, como parte de la iniciativa “Liberen a los villanos”. El recinto también cuenta con actividades y exhibiciones de figuras coleccionables de Bandai Namco.

¿Cómo es la experiencia del Dojo de Doblaje de Crunchyroll?

Esa iniciativa presentada por Crunchyroll, marca líder en el streaming de anime, busca acercar a los fans del género con la ayuda de los actores que les dan vida a sus personajes favoritos. Durante la experiencia, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer algunos de los procesos de interpretación y descubrir los retos que implica darle personalidad y emociones a una voz. Además de contar con la posibilidad de grabar algunas líneas de la mano y guía de los profesionales.

Para esta edición participan cuatro reconocidos profesionales del doblaje latinoamericano:

Carlos Segundo

Carla Castañeda

Ricardo Brust

Gaby Gris

Cada uno de los profesionales en el doblaje guionó a cada habitante dentro de una cabina insonora profesional, la cual contaba con un ingeniero de audio y equipo de primera calidad. Dejando ver un poco de lo que significa estar detrás de las voces de algunos personajes que han marcado época.

¿Qué animes forman parte de la experiencia Liberen a los Villanos del Dojo de Doblaje de Crunchyroll?

La iniciativa “Liberen a los villanos” toma como referencia a cuatro grandes animes que se han caracterizado por sus terribles e imponentes villanos:

My Hero Academia.

Tokyo Ghoul.

Overlord.

Attack on Titan.

Crunchyroll realiza por segunda ocasión el Dojo de Doblaje en México

La experiencia de las cabinas de doblaje llega por segunda ocasión a México, ya que anteriormente llegó para la CCEXP 2025, siendo México el primer país en contar con una experiencia de este tipo.

Además de las actividades de doblaje, el espacio cuenta con un área de Gagashapone Bandai y un estand donde los asistentes pueden adquirir figuras coleccionables de la marca, ampliando la experiencia para los seguidores de la cultura japonesa y el anime.