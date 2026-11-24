Gaby Gris señala que el doblaje no consiste solamente en prestar voz a un personaje, sino que en cada interpretación existe un proceso de preparación, conocimiento y construcción emocional. advierte la actriz. Además, Gaby comparte desde su perspectiva los retos de esta profesión, desde la preparación para interpretar villanos hasta el avance de la inteligencia artificial y la incorporación de los llamados Star Talents.

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A través de su experiencia, la actriz compartió con aquellos que buscan comenzar una carrera en esta industria que, si bien el talento es importante, conocer los procesos, controlar los nervios y asumir el trabajo con profesionalismo son parte fundamental del camino.

Gaby Gris explica cómo se prepara para interpretar a un villano

Para Gaby el dar vida a un personaje requiere mucho más que solo modificar el tono de voz, pues advierte que uno de los primeros pasos para conseguir una interpretación convincente es conocer a profundidad la historia y las motivaciones de quien se encuentra frente al micrófono.

Además, la actriz compartió que el contexto permite identificar qué busca el personaje. Desde su perspectiva, la clave está en comprender rápidamente de qué trata el personaje y contar con las herramientas actorales necesarias para darle vida.

¿La inteligencia artificial puede reemplazar las emociones de los actores de doblaje?

En cuanto al impacto de la inteligencia artificial en la industria del doblaje, Gaby advierte que la tecnología ha abierto nuevas interrogantes sobre el futuro de las voces profesionales y el trabajo de los intérpretes. Además, reconoció que, si bien el avance tecnológico es inevitable y los actores no pueden competir directamente contra su desarrollo, existe una diferencia importante entre reproducir una voz y transmitir una emoción construida a partir de experiencias humanas. “Una máquina jamás va a poder reproducir una emoción real”.

Gaby Gris sobre los Star Talents y el respeto sobre los procesos del doblaje

Gaby Gris no descartó la participación de talentos, pero señaló que deberían incorporarse mediante procesos similares a los del doblaje; sino que advirtió que el doblaje es una profesión en la que se avanza gradualmente, desde personajes pequeños y ambientes hasta oportunidades de mayor responsabilidad. “Lo mejor sería que empezaran como todos”.