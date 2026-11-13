El fenómeno de Kpop Demon Hunters sigue conquistando a millones de fans alrededor del mundo. Si eres un amante de la película o conoces a alguien que esté obsesionado con ella, puedes sorprenderlo con algún Funko POP! de su personaje favorito… ¡Y qué mejor manera de hacerlo si se encuentra en descuento! A continuación, te compartimos 4 figuras de colección, inspiradas en los personajes más emblemáticos de las Guerreras Kpop, que podrás encontrar a buen precio este megapuente de noviembre 2026, que se caracteriza por ser uno de los mejores fines de semana con descuentos.

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Rumi

Se trata de la protagonista de la historia, por lo que su figura de funko es una de las opciones más buscadas y queridas entre los fans de la película. Su diseño está inspirado en el emblemático vestuario blanco de las HUNTRIX. Además, es una de las mejores opciones para comenzar cualquier colección, así que aprovecha el fin de semana de descuentos para darte un gusto o sorprender a esa persona especial.

Funko de Rumi Funko de Rumi de Kpop Demon Hunters (Funko POP!)

Jinu

Si hay otro personaje que merece un lugar en cualquier colección de Kpop Demon Hunters, sin duda, es Jinu. Esta figura representa al líder de los Saja Boys, por lo que se trata de una alternativa perfecta para quienes también buscan añadir personajes masculinos a su colección o quieren reunir a los protagonistas de la película.

Funko de Jinu Funko de Jinu de los Saja Boys (Funko POP!)

Saja Boys

¿Qué sería de Kpop Demon Hunters sin sus temidos villanos, los Saja Boys? Esta colección de los chicos en su versión demoníaca también aparece con descuento en varios sitios en línea, por lo que es una gran oportunidad para hacerte de alguno de ellos. Sin duda, le darán un toque oscuro pero súper chic a tu colección.

Funkos de los Saja Boys Funkos de los Saja Boys de Kpop Demon Hunters (Funko POP!)

Kpop Demon Hunters versión Globe

Estos funkos versión Globe vienen muy ad hoc con la temporada navideña. Se trata de una opción súper llamativa para todos aquellos que buscan una pieza diferente a las versiones tradicionales. Lo mejor de todo es que hay una versión diferente por cada Guerrera Kpop.