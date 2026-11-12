3 photocards de KPop Demon Hunters de segunda mano que puedes agregar a tu colección de tarjetas: desde Saja Boys hasta HUNTRIX

Si eres fan de KPop Demon Hunters, seguramente sabes que encontrar photocards de tus personajes favoritos puede convertirse en toda una aventura. Desde los integrantes de Saja Boys hasta las poderosas cazadoras de HUNTRIX, estas tarjetas son pequeños tesoros para quienes disfrutan coleccionar recuerdos de la película. Una buena alternativa para ampliar tu colección es buscar photocards de segunda mano en plataformas como eBay, donde puedes encontrar diseños individuales, tarjetas grupales y diferentes ilustraciones de los personajes. Además, algunas opciones pueden ser interesantes si buscas piezas que no habías conseguido antes.

3 photocards coleccionables de KPop Demon Hunters que podrían convertirse en tus favoritas

No necesitas tener una colección enorme para disfrutar de estas tarjetas. A veces, basta con encontrar una photocard de tu personaje favorito para darle un toque especial a tu álbum o espacio de colección. Estas tres opciones destacan por mostrar diferentes facetas del universo de KPop Demon Hunters, así que vale la pena echarles un vistazo.

Photocard de Saja Boys: Si eres fan de los integrantes de esta agrupación, esta tarjeta es una opción que no puede faltar en tu colección. El diseño muestra a uno de sus personajes con un suéter rosa de rombos, cabello oscuro y un gorro amarillo. Su fondo tiene colores vibrantes con un paisaje de fantasía y detalles holográficos que le dan una apariencia llamativa. Además, cuenta con la identificación UR, por lo que puede resultar especialmente atractiva para quienes disfrutan reunir tarjetas con diferentes diseños y acabados.

Si eres fan de los integrantes de esta agrupación, esta tarjeta es una opción que no puede faltar en tu colección. El diseño muestra a uno de sus personajes con un suéter rosa de rombos, cabello oscuro y un gorro amarillo. Su fondo tiene colores vibrantes con un paisaje de fantasía y detalles holográficos que le dan una apariencia llamativa. Además, cuenta con la identificación UR, por lo que puede resultar especialmente atractiva para quienes disfrutan reunir tarjetas con diferentes diseños y acabados. Photocard grupal de HUNTRIX: Para quienes prefieren tener a las tres protagonistas juntas, esta tarjeta presenta a Rumi, Mira y Zoey en una misma ilustración. El fondo verde con pequeños cuadros luminosos hace que los personajes destaquen, mientras que el nombre de HUNTRIX aparece en la parte superior. Es una alternativa bonita para los seguidores del grupo, especialmente si quieren conservar una tarjeta donde aparezcan las tres cazadoras.

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