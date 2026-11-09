3 Squishmallows de Kpop Demon Hunters ideales para regalar durante la Navidad del 2026

No cabe duda que hoy en día una de las cintas más famosas y con más éxito ha sido Kpop Demon Hunters. Hoy en día miles de personas se han convertido en fans de la película y de cada uno de los personajes por lo que incluso han buscado conseguir productos originales, es por eso que en esta ocasión te presentamos 3 Squishmallows ideales para que obsequies esta Navidad a una fan de los Saja Boys y las Guerreras Huntrix.

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Kpop Demon Hunters: Squishmallows para regalar en Navidad 2026 a una fan de los personajes

Los Squishmallows son peluches tiernos y muy esponjosos que cobraron viralidad en 2017 luego de que fueran lanzados por la compañía Kelly Toys Holdings y propiedad de Jazwares. Son famosos por tener una sensación de malvavisco ya que están rellenos de fibra de poliéster. En esta ocasión te presentamos 3 modelos de diferentes personajes de Kpop Demon Hunters. Estos 3 peluches tienen un precio de $1,135.34 pesos mexicanos.

Kpop Demon Hunters: Squishmallow de Rumi para regalar en Navidad 2026

Este squishmallow de Kpop Demon Hunters es ideal para obsequiar a una fan de Rumi. El peluche está hecho con material ultrasofto. Cuenta con el pelo morado, el cuál caracteriza a la Guerrera Huntrix. Además de esto su rostro luce grecas en tonos morados, algo que la identifica en su transformación, al igual de que uno de sus ojos de color es amarillo. La parte del cuerpo es blanco, lo que simula uno de sus atuendos en la película.

Este peluche es ideal para decorar cualquier espacio como habitaciones personales ya que se puede colocar en la cama, sillas o incluso repisas para que luzca.

Kpop Demon Hunters: Squishmallow de Saja Boys para regalar en Navidad 2026

Este squishmallow es ideal para fans de los Saja Boys, boy band de kpop de la cinta. El peluche es de uno de los personajes de la banda. Luce su icónico atiendo en color negro, que incluye su carcaterístiuco sombrero. La piel es morada y tiene grecas, algo que caracteriza a los Saja Boys en su transformación. Tiene una pequeñas orejas y su suavidad es enorme.

Kpop Demon Hunters: Squishmallow de Derpy Tiger para regalar en Navidad 2026

Este squishmallow es perfecto para los fans de Derpy Tiger, el felino sobrenatural de color azul con ojos rojos. Este peluche es ideal para los fans que aman a los animales. El peluche luce con colmillos, una sonrisa y dos orejas muy suaves. El color de este squishmallow es azul claro.