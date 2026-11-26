El Grinch un personaje enojón que odia la fiesta decembrina, pero al final entiende el verdadero significado de la celebración. Ahora que estamos a un par de semanas de los intercambios, te compartimos los 5 Funkos que puedes regalar en Navidad, ideal para los fans del memorable personaje.

5 Funkos del Grinch para regalar en Navidad a un fan

Funkos: Grinch con su taza de café

¡Un mood que muchos de nosotros hemos tenido! Vemos al Grinch portando una taza de café y un calzoncillo, parecía que recién se acaba de levantar después de una mala noche. Uno de los Funkos que puedes regalar en Navidad para un autentico fanático.

Funkos: Grinch saliendo de la chimenea

Otra de las figuras coleccionables que puedes adquirir es aquella en la que vemos al memorable personaje salir de la chimenea para robarse algunos regalos, los cuales mete en una bolsa de tela. Una gran escena que todos hemos visto en la reconocida película.

Funkos: Grinch y Max

Hay una pareja de Funkos en las que podemos encontrar a Grinch junto a Max con su cuerno de reno en la cabeza, el perrito que se convierte en su máximo compañero para poder destruir la celebración navideña. Una figura tierna que deben tener en su colección los fanáticos.

Funkos: Grinch de joven

Es otra de las figuras coleccionables que debe tener un fan, es al memorable personaje cuando era joven, el cual aparece en la película animada, con un tierno aspecto para regalar en las celebraciones decembrinas.

Funkos: Grinch y Cindy Lou

Otra alternativa que puedes regalar en Navidad es aquella que tiene al personaje verde y a Cindy Lou, la pequeña niña que se encarga de ayudar al enemigo de la Navidad para entender el verdadero significado de las fiestas, pero el diseño tiene el aspecto de los personaje de la película animada del 2018.