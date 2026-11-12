4 tarjetas de Saja Boys tipo caricatura para la colección de una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Si eres fan de KPop Demon Hunters y quieres ampliar tu colección con artículos originales de los Saja Boys, las tarjetas tipo caricatura son una alternativa que no puede faltar entre tus recuerdos favoritos. Sus ilustraciones inspiradas en el estilo anime, los colores llamativos y las diferentes expresiones de los personajes permiten crear una colección llena de personalidad. Además, puedes encontrar diseños digitales para imprimir, recortar y guardar en un álbum de photocards. Desde ilustraciones de toda la banda hasta tarjetas de Baby Saja, checa estas cuatro opciones que encontramos en eBay y Etsy.

Ideas de tarjetas de Saja Boys tipo caricatura para coleccionar

1. Tarjetas de Saja Boys estilo anime para una colección grupal en Etsy

Una ilustración de los cinco Saja Boys con estilo anime es una excelente alternativa si quieres tener a toda la banda en una sola tarjeta. Este diseño presenta a los personajes con una estética colorida y caricaturesca, ideal para convertirla en una photocard personalizada. El archivo digital está disponible en Etsy, en la tienda IdolPixel, y puedes utilizarlo para crear tarjetas, stickers o pequeños recuerdos para tu álbum.

Photocard de Saja Boys tipo anime. ((Etsy.com))

2. Tarjetas ilustradas de Saja Boys con estética K-pop en eBay

Si prefieres una ilustración con una apariencia de póster musical, este diseño de Saja Boys estilo caricatura puede ser una opción interesante. Su propuesta combina ilustraciones de los integrantes con una estética inspirada en los grupos de K-pop, perfecta para imprimir en formato rectangular y utilizar como tarjeta coleccionable.

3. Tarjetas de Baby Saja con frases románticas en Etsy

Si Baby Saja es tu personaje favorito, esta colección de ocho tarjetas te encantará. Los diseños incluyen ilustraciones del personaje con diferentes frases inspiradas en la película, además de una propuesta que juega con sus versiones humana y demoníaca.

Tarjetas ilustradas de Saja Boys K-Pop y Baby Saya. ((Especial/eBay/Etsy))

4. Plantillas de Saja Boys para crear tarjetas y figuras coleccionables en eBay

Para una propuesta diferente, puedes elegir las tarjetas de los Saja Boys, que incluyen ilustraciones de Jinu, Baby Saja, Mystery, Romance y Abby. Aunque están diseñadas para crear figuras de papel articuladas, también puedes aprovechar sus personajes para elaborar tarjetas personalizadas, agregando sus nombres y pequeños detalles decorativos. Está disponible en eBay.