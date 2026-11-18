Los seguidores de KPop Demon Hunters pueden encontrar diferentes artículos coleccionables inspirados en los integrantes de Saja Boys, la agrupación rival de HUNTR/X dentro de la película de Netflix. Entre las opciones destacan estas 4 tarjetas tipo Demonio para agregarlas a tu colección. También puedes optar por estas treding card.

La marca cuenta con ediciones oficiales que incluyen personajes como Jinu, Abby, Baby, Mystery y Romance, además de ilustraciones del conjunto completo. Algunas versiones incorporan efectos holográficos y categorías de rareza que permiten distinguir las piezas comunes de aquellas con características especiales. Conoce todo acerca de las fechas de venta y lo que se sabe del precio de las entradas de la gira mundial de KPop Demon Hunters.

4 tarjetas de Saja Boys tipo Demonio para agregarlas a tu colección de KPop Demon Hunters 4 tarjetas de Saja Boys tipo Demonio para agregarlas a tu colección de KPop Demon Hunters (IA)

Las tarjetas de los Saja Boys tipo Demonio

1. Jinu con acabado especial: Una de las alternativas es la ilustración individual de Jinu, líder de la agrupación rival. El código de identificación permite distinguir cada ejemplar al momento de buscarlo en plataformas de compraventa. Una opción es consultar las publicaciones de Jinu Is Calling KPDH01-SR-007 en eBay, donde pueden aparecer vendedores con distintas condiciones y precios.

2. Abby con ilustración de colección: Abby también forma parte de los personajes incluidos en las ediciones comerciales. Su diseño aparece dentro de diferentes categorías de rareza, por lo que los seguidores pueden buscar ejemplares individuales en lugar de adquirir una caja completa.

3. Romance en versión Super Spark Rare: Otra alternativa es la ilustración identificada como Romance KPDH01-SSR-016, una pieza que aparece en publicaciones de vendedores especializados. Este ejemplar puede interesar a quienes buscan diseños distintos de los retratos individuales convencionales. En el mercado de segunda mano existen publicaciones con esta clave, aunque el precio depende del vendedor, la condición física y la disponibilidad.

4. Ilustración grupal con los integrantes: Para quienes prefieren conservar una imagen de todo el conjunto, existe una pieza especial identificada como SAJABOYS dentro de la categoría Legacy Rare. Este diseño forma parte de los seis ejemplares exclusivos de dicha clasificación y permite reunir a los integrantes en una sola ilustración.