Las tarjetas coleccionables de KPop Demon Hunters tienen distintas presentaciones, desde ilustraciones individuales hasta versiones grupales con acabados holográficos. Entre las alternativas que circulan en plataformas de compraventa destacan las 4 photocards de Saja Boys totalmente nuevas, desde hello friend rare hasta Holo double star. También puedes agregar a tu colección TWICE y BLACKPINK.

Una característica importante para quienes desean ampliar sus álbumes es identificar la edición, el número de estrellas o diamantes y el estado de conservación de cada ejemplar. El portal especializado KPDH Hub tiene una lista de tarjetas promocionales de la colaboración de 2026. También puedes optar por estas 4 photocards holográficas de Saja Boys y HUNTRIX para coleccionar: desde versiones diamond hasta paquetes completos.

4 photocards de Saja Boys totalmente nuevas para tu colección de KPop Demon Hunters: desde hello friend rare hasta Holo double star 4 photocards de Saja Boys totalmente nuevas para tu colección de KPop Demon Hunters: desde hello friend rare hasta Holo double star (Sitio web: ebay)

Photocards Saja Boys de hello friend rare hasta Holo double star

1. Hello Friend Rare de Derpy: Esta pieza destaca porque no presenta una fotografía convencional de los integrantes, sino una ilustración de Derpy acompañada por la frase “Hello Friend”. La tarjeta forma parte de los artículos promocionales vinculados con la colaboración de McDonald’s y KPop Demon Hunters.

2. Saja Boys Rare KPDH01-R-004: Esta tarjeta pertenece a la Classic Edition Series 1 de Kayou y muestra una ilustración grupal de los integrantes. Su identificación R-004 permite distinguirla de otras piezas de la misma colección, mientras que la categoría R corresponde al nivel Rare.

3. Join the Pride KPDH01-R-013: Otra alternativa es esta ilustración grupal que forma parte del mismo catálogo. Su nombre hace referencia a una de las canciones y escenas relacionadas con la agrupación ficticia. El número R-013 facilita su identificación al momento de buscarla en plataformas de compraventa.

4. Holo Double Star de Saja Boys: Esta pieza presenta a los cinco integrantes con vestuarios de diferentes colores y un fondo holográfico que genera reflejos de tonalidades arcoíris. A diferencia de las tarjetas individuales de Kayou, este ejemplar corresponde a la promoción de McDonald’s relacionada con la película.