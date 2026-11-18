Si tus hijos son fans de KPop Demon Hunters, crear una ruleta de actividades con Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys es una forma divertida de organizar juegos en casa y mantenerlos entretenidos. Esta manualidad es una alternativa creativa para aprovechar las ilustraciones de los personajes, personalizar juegos y compartir momentos en familia. Lo mejor es que puedes imprimir diferentes diseños y convertirlos en una ruleta con retos, canciones y desafíos inspirados en la película.

Las opciones de ilustraciones que puedes encontrar en Pinterest incluyen personajes individuales, diseños grupales y versiones estilo kawaii. Puedes aprovechar estas imágenes como inspiración para crear las secciones de tu ruleta y elegir actividades diferentes para cada espacio.

4 plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir y hacer una ruleta

Si quieres preparar un juego original, estas cuatro propuestas te ayudarán a crear una ruleta personalizada con los personajes favoritos de la película.

1. Ruleta de actividades con Rumi, Mira y Zoey

La primera opción consiste en utilizar una plantilla con las tres integrantes de HUNTR/X. Puedes dividir la ruleta en diferentes secciones y colocar el rostro de cada protagonista para identificar los retos. Por ejemplo, cuando salga Rumi, el jugador tendrá que cantar una canción; con Mira, deberá imitar un paso de baile, y con Zoey tendrá que inventar una coreografía.

Plantillas de ruleta de juegos estilo KPop Demon Hunters. ((Imagen generada con ayuda de la IA/Pinterest))

2. Ruleta de retos con los Saja Boys

Si prefieres a los personajes masculinos, puedes imprimir una plantilla con Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja. Cada integrante puede representar un desafío diferente, como imitar una pose, inventar un saludo de idol o bailar durante 15 segundos. Es una alternativa divertida para compartir con otros fans.

3. Ruleta kawaii de KPop Demon Hunters para colorear

Otra propuesta consiste en utilizar ilustraciones de Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys en versión kawaii. Puedes imprimirlas en blanco y negro y asignar una actividad para colorear, dibujar un personaje o completar una ilustración. Así, la ruleta también se convierte en una manualidad creativa.

Plantillas de ruleta de juegos estilo KPop Demon Hunters. ((Imagen generada con ayuda de la IA/Pinterest))

4. Ruleta de canciones y preguntas de la película

Para quienes conocen cada detalle de KPop Demon Hunters, puedes preparar una plantilla con imágenes de los personajes, notas musicales y estrellas. Divide los espacios entre retos de canto, preguntas sobre la historia y desafíos para reconocer canciones de la película.