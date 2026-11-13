4 plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir y decorar una lonchera

Las loncheras escolares también pueden convertirse en un accesorio divertido y personalizado, especialmente si los niños son fanáticos de sus personajes favoritos. Una forma sencilla de conseguirlo es utilizar stickers inspirados en KPop Demon Hunters, la película animada que conquistó a los seguidores del K-pop con las aventuras de Rumi, Mira y Zoey, las integrantes de HUNTR/X.

Lo mejor es que no necesitas gastar demasiado dinero para darle un estilo diferente a una lonchera, pues puedes preparar tus propias calcomanías desde casa. Solo necesitas descargar las imágenes, imprimirlas en papel adhesivo y recortarlas para colocarlas en diferentes partes del recipiente. Estas son cuatro ideas que puedes utilizar como inspiración.

¿Cuáles son las mejores plantillas de KPop Demon Hunters para decorar una lonchera?

1. Plantillas de HUNTR/X con el nombre de tu hijo

Esta es una de las opciones más prácticas para personalizar los accesorios escolares. El diseño puede incluir pequeñas imágenes de Rumi, Mira y Zoey en recuadros de diferentes tamaños, además de un espacio para escribir el nombre del pequeño. Así, la lonchera tendrá un toque especial y será más fácil identificarla cuando esté junto a las de sus compañeros.

2. Stickers de los Saja Boys para los fans de la agrupación

Si tus hijos prefieren a los personajes masculinos de la película, puedes elegir una plantilla con integrantes de Saja Boys. Una idea es combinar sus versiones humanas y demoníacas para conseguir una decoración más llamativa. Puedes colocar las figuras más grandes en el centro y distribJinu y los uir las pequeñas alrededor.

3. Plantillas con escenas de KPop Demon Hunters

Otra alternativa consiste en utilizar imágenes de algunos de los momentos más divertidos y emocionantes de la película. Por ejemplo, puedes elegir ilustraciones de las protagonistas comiendo ramen, durante sus presentaciones musicales o en medio de sus batallas. Estos diseños son ideales para que los pequeños reconozcan sus escenas favoritas cada vez que abran su lonchera.

4. Stickers de KPop Demon Hunters estilo anime o kawaii

Si buscas una decoración más tierna y colorida, puedes elegir ilustraciones de los personajes con expresiones divertidas, cabezas grandes y cuerpos pequeños. Este estilo permite combinar a las integrantes de HUNTR/X con los Saja Boys y crear una composición llena de colores y figuras.

¿Cómo imprimir los stickers para decorar una lonchera?

Para preparar estas plantillas en casa necesitas una impresora de inyección de tinta y papel adhesivo compatible con ella. Primero realiza una prueba en una hoja convencional para comprobar los tamaños y después imprime los diseños con buena calidad en una hoja tipo sticker (los puedes conseguir en la papelería).

Recorta las figuras y colócalas sobre una lonchera limpia y completamente seca. Si quieres protegerlas del desgaste, puedes utilizar una cubierta transparente. Recuerda que los stickers comunes no necesariamente son resistentes al agua, por lo que es recomendable limpiar la lonchera siguiendo las indicaciones del material. Además, puedes protegerlos con papel contact transparente.