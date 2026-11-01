4 plantillas de stickers de Kpop Demon Hunters para imprimir y decorar las botellas de agua de tus hijos
Personaliza sus botellas con estos stickers llenos de color y diversión
Personalizar los objetos que los niños llevan todos los días puede convertir algo tan sencillo como una botella de agua en un accesorio mucho más divertido. Si en casa hay pequeños fans de KPop Demon Hunters, estos stickers imprimibles son una opción creativa para darles un toque especial a sus termos y botellas. Además de ser una actividad entretenida para hacer en familia, las plantillas permiten elegir diferentes personajes y estilos inspirados en la película. Aquí te compartimos cuatro ideas que puedes imprimir para crear una decoración única y llena de color.
Los mejores diseños inspirados en KPop Demon Hunters para personalizar sus botellas
Antes de colocar los stickers, conviene elegir papel adhesivo resistente o imprimir los diseños en papel normal y protegerlos con cinta transparente o papel contact. Así podrán conservarse mejor ante el uso diario y el contacto con la humedad.
- Un diseño con Rumi para los pequeños fans de las protagonistas. Una plantilla protagonizada por Rumi es ideal para quienes quieren llevar a uno de los personajes principales en su botella de agua. Puedes elegir una imagen de cuerpo completo o un diseño tipo chibi, con un estilo más tierno y compacto que se adapte fácilmente a diferentes tamaños. Para hacerla todavía más especial, añade pequeñas estrellas, corazones o elementos que combinen con la estética del personaje.
- Zoey y Mira en stickers llenos de color. Otra idea es crear una plantilla con varios stickers pequeños de Zoey y Mira. En lugar de utilizar una sola imagen grande, puedes incluir diferentes expresiones y poses para que los niños recorten sus favoritas. Este formato también permite combinar varios diseños en una misma botella y crear una decoración mucho más personalizada.
- Un set inspirado en el estilo musical de la película. La música es una parte importante de KPop Demon Hunters, por lo que una plantilla puede incluir micrófonos, audífonos, notas musicales y otros elementos relacionados con el mundo del K-pop. Estos pequeños stickers funcionan como complemento de los personajes y ayudan a llenar los espacios vacíos de la botella sin saturar el diseño.
- Una plantilla con sus personajes favoritos en versión mini. Los personajes en versión mini o estilo chibi son perfectos para crear stickers pequeños y fáciles de colocar. Puedes reunir varios en una sola hoja para que cada niño elija cuáles quiere utilizar. La ventaja de este formato es que permite decorar no solo botellas de agua, sino también cuadernos, estuches o cajas para guardar sus útiles. Una manera sencilla de llevar la diversión de KPop Demon Hunters a los objetos que usan todos los días.