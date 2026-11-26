Si tienes una verdadera fan de KPop Demon Hunters en casa y todavía no sabes qué regalarle esta Navidad, los llaveros de juguete inspirados en sus personajes favoritos pueden ser una excelente sorpresa. Rumi, Derpy y otros protagonistas de la película llegan en versiones miniatura y coleccionables que pueden colocarse en mochilas, bolsas o estuches. Además, son detalles ideales para quienes disfrutan reunir productos de HUNTR/X y los Saja Boys.

Una de las ventajas de estos accesorios es que existen diferentes presentaciones, desde figuras de vinilo estilo Funko Pop hasta pequeños peluches Squishmallows. Algunas opciones incluso vienen en empaques sorpresa, por lo que descubrir qué personaje contiene puede convertirse en parte de la diversión. En Amazon México puedes encontrar algunas alternativas para sorprender a una fan durante las fiestas decembrinas.

Si buscas un regalo bonito, divertido y relacionado con esta película de Netflix, te compartimos seis ideas de llaveros y figuras coleccionables que puedes considerar para Navidad.

¿Cuáles son los mejores llaveros de KPop Demon Hunters para regalar en Navidad?

1. Llavero Funko Pop de Rumi

Si su personaje favorito es Rumi, esta opción puede convertirse en uno de sus regalos preferidos. Se trata de una figura miniatura de vinilo con el característico estilo de Funko Pop, ideal para colocar en las llaves o decorar una mochila.

Llaveros de KPop Demon Hunters Llaveros de KPop Demon Hunters ((Amazon))

2. Llavero Funko Pop de Derpy

Para las fans de los personajes más adorables de la película, el llavero de Derpy es una alternativa muy bonita. Este pequeño tigre azul llega en formato coleccionable y es perfecto para llevarlo a todas partes.

3. Figura Funko Pop de Derpy con Sussie

Aunque esta opción no es un llavero, sí es un detalle coleccionable que puede complementar el regalo. La figura de Derpy acompañado de Sussie tiene un diseño especial que brilla en la oscuridad, por lo que es ideal para decorar una habitación o exhibir junto a otros personajes.

4. Llavero Squishmallows sorpresa de KPop Demon Hunters

Si le gustan los peluches, esta alternativa puede sorprenderla. Se trata de pequeños Squishmallows que funcionan como llaveros y tienen una presentación de caja sorpresa. Lo divertido es que no sabes qué personaje encontrarás hasta abrir el empaque.

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5. Un regalo doble con Rumi y Derpy

Si no quieres elegir entre una integrante de HUNTR/X y uno de los personajes más tiernos de la película, puedes combinar los llaveros de Rumi y Derpy. Es una idea para crear un pequeño paquete navideño con dos figuras coleccionables que podrá utilizar en diferentes accesorios.

6. Dos cajas sorpresa de Squishmallows

Para una fan que disfruta coleccionar personajes, regalar dos cajas sorpresa puede ser una experiencia divertida. Cada empaque representa la oportunidad de descubrir un nuevo peluche en miniatura. Eso sí, recuerda que los personajes son aleatorios y podrían tocarle diseños repetidos.