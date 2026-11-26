Si tienes una pequeña fan de KPop Demon Hunters en casa y estás organizando su próxima fiesta de cumpleaños, ¡estas ideas te van a encantar! Rumi, Mira y Zoey se han convertido en las protagonistas de muchas celebraciones infantiles, por lo que una invitación inspirada en las integrantes de HUNTR/X puede ser el primer detalle para sorprender a los invitados. En Pinterest puedes encontrar diferentes plantillas para personalizar, imprimir o enviar directamente por WhatsApp.

Lo mejor es que no necesitas ser experta en diseño para crear una invitación bonita y original. Algunas opciones tienen espacios en blanco para agregar los datos de la fiesta, mientras que otras incluyen colores neón, fondos llamativos y elementos inspirados en la película. También puedes elegir diseños con los Saja Boys para darle un toque diferente a la celebración.

Si todavía no sabes cuál elegir, te compartimos cinco plantillas de KPop Demon Hunters que puedes tomar como inspiración para preparar una invitación llena de música, color y mucha diversión.

Una a una, las 5 plantillas de Pinterest para crear invitaciones de cumpleaños de KPop Demon Hunters

1. Invitación con Rumi, Mira y Zoey

Esta es una de las opciones más bonitas para las pequeñas fanáticas de HUNTR/X. La plantilla tiene un marco decorado con las tres protagonistas y un espacio en blanco en el centro para agregar el nombre de la cumpleañera, la fecha y el lugar de la fiesta. Puedes personalizarla con diferentes tipografías e imprimirla para repartir entre los invitados.

2. Plantilla con texturas y fondos de colores

Si buscas una invitación más llamativa, esta alternativa destaca por sus fondos coloridos y detalles gráficos inspirados en la película. Tiene espacio para colocar los datos del festejo y puedes elegir letras en tonos rosa, morado o azul para conseguir un resultado muy original.

3. Invitación editable con fecha y ubicación

Una de las ventajas de esta plantilla es que ya cuenta con apartados para agregar información importante, como el nombre de la festejada, la hora, la fecha y la dirección. Es una alternativa práctica para quienes quieren ahorrar tiempo y tener una invitación lista para enviar por medios digitales.

4. Diseño con colores neón

Los tonos neón son perfectos para representar la energía del K-pop. Esta invitación tiene un estilo moderno, con colores brillantes y elementos visuales inspirados en las integrantes de HUNTR/X. Lo mejor es que puedes editar los datos de la celebración y compartirla directamente con tus familiares y amigos.

5. Invitación en forma de pase VIP

Si quieres sorprender a los invitados desde el primer momento, apuesta por una invitación que parezca un boleto exclusivo para un concierto. Puedes imprimirla, plastificarla y agregarle un cordón para convertirla en una credencial VIP. Es una idea original que hará sentir a los pequeños como verdaderos asistentes a un espectáculo de K-pop.

¿Cómo personalizar las invitaciones de KPop Demon Hunters?

Para conseguir un resultado bonito, recuerda incluir el nombre de la cumpleañera, la edad que celebrará, la fecha, el horario y la dirección. También puedes agregar una frase divertida, como “¡Estás invitado a una misión especial con HUNTR/X!”. En caso de que decidas imprimirlas, te recomendamos usar un papel más grueso, como la opalina o el couoché, para darle una presentación más premium.