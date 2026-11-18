El moño navideño con tubos de cartón de papel higiénico o de cocina es una manualidad sencilla para reutilizar materiales que normalmente terminan en la basura. Puedes convertirlos en un adorno para envolver regalos, decorar el árbol o darle un toque especial a una corona navideña. Estas ideas DIY (Do it yourself) te pueden servir porque usarás el papel de cartón de los rollos que sobran en tu casa.

Materiales

2 tubos de cartón de papel higiénico o 1 de papel de cocina.

Tijeras.

Pegamento o silicón frío.

Pintura acrílica roja, verde, dorada o del color que prefieras.

Pincel.

Listón delgado, diamantina o pequeñas decoraciones (opcional).

Paso a paso para hacer el moño navideño

Corta el tubo de cartón: Aplana ligeramente el tubo y corta varias tiras de aproximadamente 1.5 a 2 centímetros de ancho. Procura que queden del mismo tamaño. Forma los pétalos del moño: Toma cada aro de cartón y presiónalo por los extremos para formar una figura ovalada o de hoja. Repite el procedimiento con todas las piezas. Une las piezas: Coloca las figuras alrededor de un punto central, como si formaras una flor. Pega los extremos para mantenerlas en su lugar y deja secar. Pinta el moño: Aplica pintura acrílica roja, verde, dorada o plateada. También puedes combinar dos tonos para darle un acabado más festivo. Deja secar por completo. Agrega los detalles navideños: ecora el centro con un pequeño círculo de cartón, un botón, un moño de listón o diamantina. Si quieres colgarlo, pega un trozo de hilo en la parte posterior.

4 ideas de moños de papel para Navidad: diseños bonitos

Una vez que domines la forma de hacer moños navideños con tubos de cartón de papel higiénico o de cocina, puedes experimentar con diferentes diseños para adornar lo que quieras. En Pinterest, hay opciones para inspirarte, como las siguientes 4 alternativas: