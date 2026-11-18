La educación de los niños comienza en casa, donde la familia actúa como el principal protagonista y primer modelo de referencia. Los expertos remarcan que es en la cotidianidad del hogar donde se siembran los valores, se construyen los primeros vínculos afectivos y se sientan las bases para su desarrollo emocional y social.

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Dentro de este proceso formativo, resulta esencial que los pequeños aprendan a identificar y respetar las reglas de convivencia. Estas normas no buscan limitar su libertad, sino ofrecerles un marco predecible y seguro que fomente la empatía, el respeto mutuo y la responsabilidad por sus propias acciones.

Bluey y las reglas

Para acompañar este aprendizaje de manera cercana y divertida, la serie animada Bluey se destaca por abordar con gran sensibilidad la crianza y la enseñanza a las infancias a través del juego. Esta producción es una de las más populares entre el público infantil y de las más elegidas por los padres como apoyo en el proceso educativo.

A continuación, se presentan 3 episodios de Bluey que son ideales para ayudar a los niños a comprender por qué existen las reglas en casa: