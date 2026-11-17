La base de datos cinematográfica más consultada de internet, IMDb, funciona como un punto de encuentro global donde el público define qué vale la pena ver. Esto se debe a su sistema de puntuación colectiva que transforma las opiniones individuales en un indicador de prestigio.

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Millones de espectadores son los encargados de calificar series y películas y el promedio resultante actúa como una recomendación que guía a quienes buscan historias de calidad para disfrutar en casa.

Los mejores capítulos de The Boys

Dentro del extenso catálogo de series evaluadas en este portal sobresale The Boys, la exitosa apuesta de Amazon Prime. Esta ficción le da un giro crudo y mordaz al relato tradicional de superhéroes al imaginar un escenario donde los seres con habilidades extraordinarias operan como estrellas mediáticas bajo el ala de Vought International.

Al someter cada capítulo de The Boys al escrutinio de la comunidad de IMDb, la audiencia terminó por consagrar a tres episodios específicos como las cumbres narrativas de la serie y, por lo tanto, las que no deberías perderte o tienes que ver más de una vez:

Herogasm (Temporada 3, Episodio 6)

Calificación: 9.6 puntos

Más allá del revuelo que generó la representación de la fiesta secreta de los héroes, el capítulo conquistó el primer lugar por ofrecer el choque físico más esperado hasta ese momento: una pelea brutal entre Homelander, Butcher, Hughie y Soldier Boy que demostró, por primera vez, que el líder de Los Siete podía sangrar y sentir miedo.

What I Know (Temporada 2, Episodio 8)

Calificación: 9.4 puntos

El final de la segunda temporada se ganó el respaldo masivo del público al atar cabos sueltos con gran ritmo dramático, desenmascarando el pasado nazi de Stormfront ante la prensa y cerrando con la dolorosa pérdida de Becca Butcher, un hecho que alteró para siempre las lealtades de Ryan y la sed de venganza de Billy.

You Found Me (Temporada 1, Episodio 8)