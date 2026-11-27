Lo que los chicos absorben en casa durante sus primeros años de vida marca una base fundamental para su desarrollo. Eso es lo que señalan los especialistas ya que no solo adquieren hábitos simples, sino que también dan sus primeros pasos en el manejo de las emociones, la empatía y la resolución de pequeños conflictos.

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También es cierto que, con el paso del tiempo, criar a un hijo implica atravesar escenarios muy distintos que ponen a prueba la flexibilidad y la paciencia de mamás y papás. En este marco, hoy ponemos especial atención a la confirmación de la llegada de un nuevo integrante a la familia y a cómo preparar a los hermanos mayores.

Bluey y los nuevos hermanitos

Al saber que llega un hermanito, los niños pueden experimentar una mezcla de ilusión con inseguridad, celos o preguntas sobre cómo será su propio lugar. Es por eso que resulta necesario que los padres encuentren estrategias para prepararlos.

En este punto, la serie animada Bluey suele ser un gran aliado para abordar temas sensibles desde el juego y la ternura. Esta producción ofrece escenas que ayudan a poner en palabras lo que a veces cuesta decir. Por tal motivo, a continuación te presentamos 3 episodios recomendados para conversar en familia ante la llegada de un hermanito: