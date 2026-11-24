La colección de KPop Demon Hunters incluye juegos de mesa, figuras, accesorios electrónicos y productos para recrear algunas de las escenas de la historia. Estos 3 juguetes ayudan a los niños a mejorar su concentración, mientras que estas 4 piezas son baratas e ideales para regalar en Navidad sin gastar de más.

Estas piezas tienen relación con habilidades mentales que incluyen memoria de trabajo, control de impulsos y flexibilidad cognitiva. Una de las compañías incluyó alternativas para distintas edades, desde figuras interactivas hasta juegos de estrategia y accesorios para representar escenas de acción. Mientras que estos 6 juguetes de KPop Demon Hunters que no son muñecas son ideales para regalar a una verdadera fan de la película.

3 juguetes de KPop Demon Hunters que ayudan a los niños a mejorar su concentración 3 juguetes de KPop Demon Hunters que ayudan a los niños a mejorar su concentración

Juguetes para ayudar a mejorar la concentración de los niños

1. Monopoly: La edición especial de Monopoly combina las reglas tradicionales del juego de mesa con personajes, escenarios y elementos de la película. Su presentación admite entre dos y seis participantes y recomienda su uso a partir de los ocho años.

Durante cada partida, los participantes necesitan recordar las reglas, esperar su turno, revisar sus recursos y decidir qué movimiento realizar. Estas acciones pueden convertirse en ejercicios de memoria de trabajo y planificación.

2. Furby Furblets de Derpy Tiger: Entre los artículos de la colección destaca Derpy Tiger, una versión especial de Furby Furblets inspirada en el personaje de la película. Hasbro detalló que este modelo tiene más de 45 sonidos, orejas móviles y accesorios temáticos. También cuenta con botones en la cabeza, la boca y una gema en forma de corazón que permiten activar distintas respuestas. La compañía recomienda el artículo a partir de los seis años.

3. Espadas NERF: Hasbro también incorporó accesorios inspirados en las armas que utilizan las integrantes de HUNTRIX. La colección incluye las Spirit Blades de Zoey, la Four Tiger Sword de Rumi y la Curved Moon Sword de Mira. Los tres artículos utilizan materiales de espuma y plástico, y la compañía recomienda su uso a partir de los seis años.