Las integrantes de HUNTRIX llegaron a las colecciones de juguetes con una línea de figuras individuales que recrea sus apariencias durante la interpretación de “How It’s Done”. Cada pieza incluye accesorios relacionados con la personalidad y el equipo de combate de su personaje, ideales para ponerlos en tu cuarto y coleccionarlos, al igual que las piezas de los Saja Boys, desde Baby hasta Romance.

Los muñecos de las HUNTRIX para coleccionar

1. Rumi con la espada: La líder y vocalista principal del grupo tiene una figura que mide aproximadamente 15.8 centímetros. El diseño tiene su vestuario de la presentación “How It’s Done” e incorpora 21 puntos de articulación, una característica para mover distintas partes del cuerpo para crear poses de combate o exhibición. También puedes elegir este reproductor musical de KPop Demon Hunters.

3 muñecos de acción de HUNTRIX para ponerlos en tu cuarto y coleccionarlos: de Rumi, Zoey y Mira 3 muñecos de acción de HUNTRIX para ponerlos en tu cuarto y coleccionarlos: de Rumi, Zoey y Mira (Sitio web: ebay)

Entre los complementos aparecen la espada Four Tiger, un rollo de kimbap y un recipiente de ramyeon. El paquete también incluye manos y rostros intercambiables, por lo que se puede modificar la expresión y la posición de la pieza sin recurrir a accesorios adicionales.

2. Zoey: La rapera de HUNTRIX tiene una figura de aproximadamente 14.5 centímetros. Su vestuario corresponde a la secuencia “How It’s Done” y el modelo tiene 20 puntos de articulación. Mattel también incluye rostros y manos intercambiables para cambiar la postura de la protagonista y recrear distintas escenas de la cinta. También contiene un vaso de ramyeon y una bolsa de galletas de camarón.

3. Mira con espada: Mira completa el trío con un modelo de aproximadamente 15.8 centímetros. Al igual que las otras integrantes, incluye manos y rostros que se pueden intercambiar para modificar su apariencia y colocarla en diferentes posiciones.Su accesorio principal es la espada Curved Moon, arma que forma parte del equipo de combate del personaje.

La caja también contiene un hervidor de té y un recipiente de ramyeon, dos complementos que aportan variedad a la exhibición. La altura de esta pieza es ligeramente superior a la de Zoey y similar a la de Rumi, por lo que las tres pueden colocarse juntas en un estante sin grandes diferencias de escala.