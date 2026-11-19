Aprender a contar y, con el tiempo, a sumar, restar y multiplicar puede ser complicado y hasta aterrador para algunos niños. La clave está en la forma en la que relacionan los números y el contar, pues muchas veces les hacemos sentir que es una obligación, los presionamos y eso los puede frustrar y hasta provocar repudio por este tipo de cosas. Es por eso que es clave durante la primera infancia estimular a que los niños reconozcan números y cantidades mientras juegan, cantan y participan en actividades cotidianas. Es aquí donde estos capítulos de Bluey y Plim Plim te pueden ayudar:

Bluey: “El Mercadillo”

Bluey: “El Hotel”

Plim Plim: “Feria de las Matemáticas”

Plim Plim: “Aprendamos los números”

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Estos episodios son útiles porque invitan a los niños a poner en práctica los números y amar el hecho de aprender. Permiten que ellos pongan en práctica habilidades diferentes, como reconocer cantidades y seguir las secuencias, hasta inspirarlos a llevar a cabo actividades donde tengan que usar las matemáticas.

¿Cómo ayudar a los niños a disfrutar las matemáticas?

Si tú sufriste mucho con las matemáticas y quieres evitar que ellos pasen por lo mismo, empezar a ver capítulos de Bluey y Plim Plim sirve, pero no es lo único que debes hacer. Organiza actividades en las que hagas uso de los números, como cantar, ordenar bloques, repartir cosas. Lo más importante es acompañar sin presionar. Recuerda que cada niño va a su ritmo y puedes usar todo esto para pasar tiempo en familia.

¿Cuál es la importancia de las matemáticas para los niños?

Hay una fuerte razón detrás del hecho de que series como Bluey, Plim Plim, entre otras, hagan capítulos especiales para estimular el interés por los números y las matemáticas, y es que son fundamentales para su desarrollo cognitivo, lógico e intelectual. Esto significa que van a poder pensar, analizar y entender su entorno de una mejor manera.

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