Los papás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos; incluso, deseamos que logren mucho más de lo que nosotros hicimos a su edad. Es por eso que muchos padres sienten la motivación de enseñar a sus hijos a leer y aprender por gusto desde muy pequeños. Si quieres que la inspiración le llegue desde muy chico, estos 4 episodios de Bluey y Masha y el Oso pueden ser de utilidad para ti:

“Maquina de escribir” de Bluey

“Biblioteca” de Bluey

“Primer vez en primer grado” de Masha y el Oso

“Hocus-Pokus” Masha y el Oso

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En estos episodios, sus personajes favoritos enseñan lo entretenido y bueno que puede ser leer y hasta crear tus propias historias. Es una buena idea que, si buscas inspiración, le muestres a personajes que ama haciendo ese tipo de actividades.

¿Cómo motivar a un niño pequeño para que quiera leer?

Además de ver los capítulos de Bluey y Masha y el Oso con tus pequeños, es importante que tomes en cuenta que la lectura no debe verse como una obligación. Comienza a mostrarles lecturas ilustradas, luego dedica unos minutos al día a leer juntos y permite que tu hijo elija las historias que quiere leer. Con el tiempo, ve preguntando su opinión, si le cambiaría algo o qué piensa que sucederá después. Lo importante es que relacione los libros con algo agradable y divertido.

Libros para niños de Bluey y Masha y el Oso

Si tu hijo o hija ama la caricatura de “Bluey” y “Masha y el Oso”, una buena idea es que le compres o le consigas los libros infantiles basados en estas caricaturas. Hay un gran catálogo de títulos y pueden resultar muy llamativos para ellos. No importa que sean sobre una caricatura; lo importante es comenzar a interesarse.

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