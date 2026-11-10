Una de las cosas más complicadas de tener dos hijos pequeños pueden ser las situaciones que implican celos entre hermanos. Como mamá o papá, siempre estamos tratando de que siempre se sientan igual y que no haya preferencias de ningúntipo. Sin embargo, a veces las personas pueden hacerles sentir celos entre ellos cuando solo uno recibe un regalo o un dulce. Una buena forma de empezar a tratar el tema con los niños pequeños es con ayuda de Peppa Pig y Pocoyó por eso aquí te dejamos 4 capítulos que te ayudarán a abrir la conversación:

“Una nueva hermanita” de Peppa Pig

“Mejores amigas” de Peppa Pig

“Un regalo para todos” de Pocoyó

“El regalo” de Pocoyó

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Además de disfrutar junto a ellos de estas historias, no te olvides de platicar con ellos. Recuérdales que los hermanos no se deben celar entre ellos, que deben ser felices por lo bueno que les sucede y no te olvides de usar de referencia los episodios de Peppa Pig y Pocoyó que acaban de ver juntos, pues les ayudará a visualizar el problema y la solución de manera más clara.

¿Qué hacer cuando hay celos entre hermanos pequeños?

Lo primero que hay que entender es que sentir celos es algo natural y una señal de adaptación. El objetivo no es eliminar los celos, pues podría ser una tarea difícil. Lo que uno como padre debe hacer es enseñar de forma sana que eso no se convierta en algún tipo de conductas agresivas. Es por eso que, además de ver estos capítulos de Peppa Pig y Pocoyó, debes validar sus emociones sin regalos, ayudándole a ponerle nombre a lo que siente y expresarlo. Otra gran idea es cuidar tu lenguaje y evitar señalar que primero harás “X” con uno para después ir con “Y”.

Ideas de juegos para que los hermanitos dejen de sentir celos

Si tus hijos se encuentran en esa etapa de sus vidas en la que se ponen celosos del nuevo miembro de la familia, puedes realizar juegos que les harán ver las cosas de forma ditinta:

Juegos de cooperación : Organiza actividades donde tengan que ayudarse y no competir

: Organiza actividades donde tengan que ayudarse y no competir Dibujar juntos : Invítalos a dibujar momentos que pasaron juntos como hermanos.

: Invítalos a dibujar momentos que pasaron juntos como hermanos. Cuentos, historias o títeres: Así como hiciste con Peppa Pig y Pocoyó, busca plasmar en historias ficticias donde dos hermanos cooperaron y nunca se juzgaron.

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