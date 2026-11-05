¡Santa Claus llegó a la ciudad! Un momento que los niños esperan con mucha ilusión, ya que a los pies del árbol de Navidad van a recibir sus preciados regalos. Para que tus hijos puedan pasar el tiempo mientras llegan sus obsequios, te dejamos 4 capítulos de Bluey y Peppa pig, con los que podrán divertirse y tener valiosas lecciones, además de poder dormir durante la espera de Papá Noel. Mientras que estos episodios son ideales para decirles a los niños que errar está bien.

4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para ver durante la llegada de Santa Claus

Bluey: Santa del porche

Vemos a la pequeña Bluey jugar con su familia ya que cada uno de ellos es Santa Claus, pero un mal movimiento genera su enojo, causando que en un punto la dinámica del juego se vuelva hostil. Ante el altercado, los padres se encargan de hablar sobre el verdadero significado de la Navidad, logrando limar las asperezas. Mientras que estos episodios son ideales para comprender sobre la muerte.bluniñniñniñni

4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para ayudar a los niños a dormir mientras esperan a Santa Claus 4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para ayudar a los niños a dormir mientras esperan a Santa Claus (Pinterest/@ixpap)

Bluey: Baño de Navidad

Todos se reúnen para celebrar, por lo que Bluey es sorprendido al recibir un juguete nuevo, a quien decide presentar con toda la familia, pero algunos de ellos juegan muy intenso con él, causando que ya se quiera retirar del festejo. A diferencia de otras fiestas, vemos que ellos disfrutan de la calurosa celebración, por lo que todos festejan en una piscina.

Peppa Pig: El Escondite de Santa Claus

Los amigos de Peppa Pig deciden ir a ver a Santa Claus, pero ella pide de regalo una muñeca, la pregunta es si será posible que obtenga el preciado regalo, en especial cuando durante la gran fiesta se hacen presentes varios imprevistos para su llegada. Durante la trama tus hijos van a tener importantes lecciones sobre agradecimiento y reciprocidad.

Peppa Pig: La Navidad de Peppa

Peppa Pig y George deciden empezar a decorar el árbol de Navidad, pero mientras lo hacen, deciden empezar a escribir las tarjetas para Papá Noel, debido a la gran emoción que hay, la pequeña Peppa decide esperar despierta toda la noche. Capítulo en el que los pequeños tendrán valiosas lecci