Los errores forman parte del aprendizaje durante la infancia. Una actividad puede salir diferente de lo esperado, un dibujo no saldrá como el pequeño imaginaba o una habilidad requerirá varios intentos. Es por ello que traemos para ti estos 4 capítulos de Bluey para enseñarles a los niños que está bien cometer errores. Asimismo, estos episodios de Peppa Pig son ideales para hablar sobre tener hermanos.

La selección incluye 4 capítulos de distintas temporadas. Cada uno aborda una situación concreta y permite conversar después de verlo sobre lo que ocurrió: cómo reaccionaron los personajes y qué podrían hacer de otra manera. Mientras que estos 7 juguetes de Masha y el Oso, Bluey y Luli Pampín enseñan a los niños a tener paciencia.

4 capítulos de Bluey para enseñarles a los niños que está bien cometer errores|Panadería

Los capítulos de Bluey para hablar de los errores

1. Biker: En este capítulo, Bluey intenta aprender a montar en bicicleta sin ruedas de apoyo, pero la dificultad de mantener el equilibrio la lleva a pensar en abandonar. Durante una visita al parque, observa que otras personas también enfrentan retos: Bingo trata de alcanzar el bebedero, Bentley intenta subir a los juegos infantiles y Muffin tiene problemas para colocarse su mochila.

2. The Show: Bingo derrama el desayuno que preparó para su mamá durante el Día de las Madres y cree que echó a perder la celebración. Para animarla, Bluey propone organizar una representación sobre la historia de amor de sus padres.

3. Perfect: Bluey quiere preparar una tarjeta del Día del Padre con un dibujo perfecto, pero descarta sus ideas porque encuentra defectos en cada una. La frustración aumenta cuando siente que ninguna ilustración cumple con lo que imaginaba.

4. Stories: Indy intenta elaborar un caballo con cera en la escuela, pero se desanima cuando observa que su figura parece una vaca. La pequeña piensa que no tiene habilidad para crear el animal y considera que su trabajo no sirve.