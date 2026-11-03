Hablar con los niños sobre la muerte puede resultar complicado, especialmente cuando pierden a una mascota, un familiar o a alguien cercano. Las caricaturas ofrecen una oportunidad para tener conversaciones con capítulos de Masha y el Oso y Bluey, que tiene otros 4 episodios para enseñarles a los niños que está bien cometer errores.

Bluey tiene una historia que aborda directamente la muerte de un animal y la reacción emocional de una niña ante esa pérdida. Por otro lado, Masha y el Oso incluye capítulos sobre las despedidas y la separación de personas importantes. Mientras que estos 4 capítulos de Bluey y Peppa Pig son buenos para enseñarle a los niños que llorar está bien.

3 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para que los niños comprendan sobre la muerte y el luto|Panadería

Capítulos para comprender la muerte

1. Copycat: En este capítulo, Bluey sale a caminar con su papá, Bandit, mientras juega a imitar todos sus movimientos. Durante el recorrido encuentran un periquito herido y deciden llevarlo al veterinario para que reciba atención. Sin embargo, el especialista les comunica que el ave murió, una noticia que entristece a la pequeña.

Cuando regresan a casa, Bluey intenta procesar lo ocurrido mediante el juego. Le pide a Bingo que interprete al periquito y recrea la visita al veterinario, pero cambia algunos detalles del desenlace para representar lo que hubiera querido que sucediera.

2. Camping: Bluey conoce a Jean-Luc, un cachorro que habla francés y que pasa unos días de vacaciones en el mismo lugar que la familia Heeler. Aunque ambos tienen dificultades para comunicarse con palabras, encuentran una manera de convivir mediante los juegos y las actividades al aire libre. La situación cambia cuando Bluey descubre que su amigo y su familia se marcharon del campamento.

3 capítulos de Bluey y Masha y el Oso para que los niños comprendan sobre la muerte y el luto|Panadería

3. See You Later: Masha sorprende a los habitantes del bosque porque comienza a comportarse de una manera distinta: deja atrás algunas de sus travesuras y muestra señales de que ha crecido. El cambio ocurre cuando su hermana Dasha llega con la intención de llevarla de regreso a la ciudad. La noticia afecta especialmente al Oso, quien debe afrontar la posibilidad de separarse de su pequeña amiga.