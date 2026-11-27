Los primeros años de vida son muy importantes en el desarrollo de los niños y es por eso que resulta imprescindible la estimulación. Y cuando todavía son muy pequeños y no van a la escuela, una buena forma de fortalecer las habilidades durante la infancia, es con procesos entretenidos que pueden complementarse con series como Plim Plim o Pocoyó, que tienen capítulos que enseñan a contar del 0 al 10, etapa que ocurre aproximadamente a los dos años, según un artículo de Clever Bee Academy.

¿Cómo enseñarle a los niños a contar hasta el 10? Los episodios de Pocoyó y Plim Plim que ayudan en este proceso

“Aprende los números”. Este es uno de los capítulos largos de Pocoyó que reúnen canciones contagiosas para que los pequeños aprendan a contar desde el 0 hasta el 10. También contiene repasos sobre la pronunciación correcta de cada número y muestra la representación escrita para que vayan identificándolos en libros, anuncios o imágenes.

capítulos de Pocoyó Hay capítulos de Pocoyó que ayudan a que los niños aprendan a contar. FOTO: Panadería

“Números del espacio”. La historia trata de la aventura que viven Pato y Pocoyó al viajar al espacio mientras van descubriendo los números al 10. Representa una gran alternativa para fortalecer el aprendizaje de matemáticas en los niños con caricaturas como Pocoyó.

“Diez en la cama”. Se trata de una cuenta regresiva a modo de canción, con la dinámica de que en cada una de las repeticiones, las imágenes en pantalla van disminuyendo en cantidad de los personajes sentados en una cama. Este es uno de los capítulos de Plim Plim que resultan muy útiles para que los niños den un paso más en su aprendizaje al descifrar que pueden contar hacia atrás.