La capacidad de memorizar cosas no es algo que se perfeccione de la noche a la mañana, sino que requiere de constancia. En el caso de los niños pequeños, una excelente alternativa para empezar a estimular las habilidades, es con los juguetes inspirados en personajes famosos, como Paw Patrol o Plim Plim, para que así se sientan atraídos y disfruten pasar horas de diversión mientras están ejercitando la mente.

¿Cómo estimular la memoria de los niños? 5 juguetes que son buenos para la inteligencia

Figuras de Paw Patrol con vehículos de rescate. Si tus hijos son fanáticos de la “Patrulla Canina”, entonces es posible que ya hayan visto los capítulos de la serie más de una vez y ya sepan identificar algunos detalles de cada personaje. En este caso, un set de figuras con los cachorros y sus icónicos vehículos puede ser de gran ayuda para fortalecer la memoria, pues deberán relacionarlos entre sí sin prender la tele, solo recurriendo a lo aprendido.

Rompecabezas de Plim Plim. Al tratarse de un juego que consiste en armar una imagen exactamente igual a la original, los rompecabezas son ideales para estimular la capacidad de retención visual en los niños. Esto porque tienen que mirar la ilustración principal y luego ir uniendo las piezas de forma correcta completar la referencia.

juguetes Paw Patrol Los juguetes de personajes infantiles son grandes aliados para la estimulación de los niños. FOTO: Walmart, Mercado Libre

Memorama de Paw Patrol. Cuando se quiere fortalecer la memoria de los menores, no puede faltar un buen juego de memorama con tarjetas inspiradas en sus caricaturas favoritas. Por ejemplo, una edición de Paw Patrol que los anime a encontrar los pares de una ilustración, lo que al mismo tiempo es de los mejores juguetes para trabajar la paciencia y aprender a respetar indicaciones.

Peluche musical de Plim Plim. Una de las razones por las que Plim Plim es una de las caricaturas favoritas de los pequeños y es aliada para la memoria, es porque tiene varias canciones pegajosas que enseñan lecciones de forma divertida y son fáciles de memorizar. Así que un muñeco que tenga la función de reproducir las melodías hará que pasen largos ratos cantando y tratando de aprenderse todas las frases.

juguetes Paw Patrol Los juguetes de personajes infantiles son grandes aliados para la estimulación de los niños. FOTO: Pinterest, Amazon