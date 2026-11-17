La capacidad de memorizar cosas no es algo que se perfeccione de la noche a la mañana, sino que requiere de constancia. En el caso de los niños pequeños, una excelente alternativa para empezar a estimular las habilidades, es con los juguetes inspirados en personajes famosos, como Paw Patrol o Plim Plim, para que así se sientan atraídos y disfruten pasar horas de diversión mientras están ejercitando la mente.
¿Cómo estimular la memoria de los niños? 5 juguetes que son buenos para la inteligencia
- Figuras de Paw Patrol con vehículos de rescate. Si tus hijos son fanáticos de la “Patrulla Canina”, entonces es posible que ya hayan visto los capítulos de la serie más de una vez y ya sepan identificar algunos detalles de cada personaje. En este caso, un set de figuras con los cachorros y sus icónicos vehículos puede ser de gran ayuda para fortalecer la memoria, pues deberán relacionarlos entre sí sin prender la tele, solo recurriendo a lo aprendido.
- Rompecabezas de Plim Plim. Al tratarse de un juego que consiste en armar una imagen exactamente igual a la original, los rompecabezas son ideales para estimular la capacidad de retención visual en los niños. Esto porque tienen que mirar la ilustración principal y luego ir uniendo las piezas de forma correcta completar la referencia.
- Memorama de Paw Patrol. Cuando se quiere fortalecer la memoria de los menores, no puede faltar un buen juego de memorama con tarjetas inspiradas en sus caricaturas favoritas. Por ejemplo, una edición de Paw Patrol que los anime a encontrar los pares de una ilustración, lo que al mismo tiempo es de los mejores juguetes para trabajar la paciencia y aprender a respetar indicaciones.
- Peluche musical de Plim Plim. Una de las razones por las que Plim Plim es una de las caricaturas favoritas de los pequeños y es aliada para la memoria, es porque tiene varias canciones pegajosas que enseñan lecciones de forma divertida y son fáciles de memorizar. Así que un muñeco que tenga la función de reproducir las melodías hará que pasen largos ratos cantando y tratando de aprenderse todas las frases.
- Tapete para bailar de Paw Patrol. Para que los niños hagan actividad física al mismo tiempo que estimulan su memoria, están los tapetes de baile con los personajes más famosos de esta serie. Como su nombre lo dice, se trata de un tipo de alfombra que emite sonidos y tiene varias modalidades de juego, ya sea haciendo coreografías con sonidos especiales o al tener que replicar melodías específicas, sindo así uno de los juguetes de Paw Patrol o Plim Plim que son imperdibles para la estimulación en la infancia.