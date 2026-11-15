¿Te ha pasado que vas a un supermercado, una tienda o la plaza y tus hijos lloran sin parar por un dulce o un juguete? Para poder terminar con estos berrinches, los niños necesitan aprender que no siempre se puede llevar uno todo lo que les gusta y que no pasa nada si no se los llevan en esa ocasión. Peppa Pig y Bluey cuentan con capítulos que te permiten hablar con ellos sobre las compras, los antojos, los límites y la paciencia de una forma divertida y efectiva:

Peppa Pig: Compras

Peppa Pig: La máquina expendedora

Bluey: El Mercado

Bluey: Niños

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Recuerda que no se trata de esperar que los capítulos de Peppa Pig y Bluey borren como por arte de magia los berrinches. Lo que debes hacer es aprovechar las formas en las que hablan ciertos temas para explicarles y poner en práctica cómo aceptar una negativa sin que termine en berrinche, llanto y pelea familiar.

¿Cómo evitar berrinches cuando tu hijo pide un dulce?

Además de ver los episodios de Peppa Pig y Bluey que te acabamos de recomendar, una buena idea es que, antes de entrar a un lugar donde tu hijo o hija podría pedir que les compres algo, como un dulce, lo platiques con ellos. Ten un acercamiento con ellos y recuérdales qué es lo que van a comprar y si pueden o no comprar algún antojo. Una vez dentro y si comienza el drama, dile con calma: “Hoy no compraremos dulces ni juguetes, pero puedes ayudarme a elegir…”. De esta forma reconoces su decepción sin cambiar la decisión, enseñándole que la frustración no debe terminar en berrinche.

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