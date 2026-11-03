4 capítulos de Pocoyó y Peppa Pig para lograr que tus hijos suelten la tablet o la televisión sin berrinches

Si cada vez que llega la hora de apagar la televisión o de guardar la tablet tus hijos hacen un verdadero drama y no sabes qué hacer cuando esto pasa, no te preocupes. Para muchos padres es complicado lidiar con el llanto y el berrinche de los pequeños, convirtiendo este tipo de situaciones en un verdadero desafío. A los pequeños les cuesta mucho trabajo interrumpir una actividad que disfrutan mucho. La buena noticia es que Pocoyó y Peppa Pig pueden convertirse en tus grandes aliados para hablar sobre el tema y encontrar la forma de trabajarlo en familia.



“El mandado” de Pocoyó

“El apagón” de Peppa Pig

"Papá se pone en forma” de Peppa Pig

“La nueva televisión” de Peppa Pig

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Hay que tomar en cuenta que los capítulos por sí solos de Pocoyó y Peppa Pig no enseñarán a tus hijos a no hacer berrinches. Por eso es importante que, además de verlos con ellos, aprendas la mejor forma de lidiar con ellos y de trabajarlos para que no sucedan con tanta frecuencia.

¿Qué hacer para que tus hijos dejen de hacer berrinche cuando apagas la tele?

Además de ver con ellos los episodios de Pocoyó y Peppa Pig, hay que tomar en cuenta que un berrinche no es una manera de manipulación de los niños, más bien el desborde emocional por faltas de herramientas para expresar su frustración, cansancio o hambre. Es por eso que algunos consejos son:



Mantener la calma : Si te alteras o gritas, el berrinche solo aumentará.

: Si te alteras o gritas, el berrinche solo aumentará. No intentes razonar con él. Cuando se encuentra en plena crisis, no puede procesar explicaciones lógicas.

Asegura su espacio . Si hay riesgo de que se lastime, sujétalo con firmeza, cariño.

. Si hay riesgo de que se lastime, sujétalo con firmeza, cariño. No cedas. Bajo ninguna circunstancia no prendas de nuevo la televisión o le des la tablet.

Mientras sufre, consuélalo y habla de lo que viene: Explícale que entiendes por qué está molesto, pero que llegó el momento de hacer otra actividad, jugar otro juego, comer, etc.

¿Es malo que los niños usen mucho la televisión o la tablet?

Todo exceso es malo y eso también pasa con la televisión y la tablet para los niños. Tanto para evitar berrinches como para no afectar su desarrollo, lo mejor es poner un límite que además puedan entender. No digas “verás la tele una hora”, mejor di: “Verás 2 capítulos de Pocoyó o Peppa Pig para después irnos a jugar o dormir”.

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