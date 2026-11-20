Cuando los niños tienen caricaturas favoritas que disfrutan ver todo el tiempo, recibir un obsequio inspirado en los personajes es una gran forma de sacarles una sonrisa para las fechas especiales. Y ahora que ya vienen la Navidad 2026 y si estás pensando cuáles son los mejores regalos para tus hijos, considera los juguetes de Pocoyó o Bluey que les darán horas de diversión y no son tan caros.

Listas de regalos para Navidad 2026: los juguetes de Bluey y Pocoyó que son baratos y aptos para niños

Peluches de Bluey y Bingo. Los muñecos siguen siendo una buena opción para tener artículos de las caricaturas. Y para los fans de Bluey y su hermana Bingo, hay peluches que se ven adorables y son perfectos para abrazar, decorar la cama o para llevarlos a todas partes. En Mercado Libre están disponibles desde 150 pesos mexicanos.

Rompecabezas de Bluey 7 en 1. Si quieres comprar juguetes que sean buenos para la inteligencia de los niños, elige el rompecabezas de Bluey con ilustraciones de la caricatura. Además, trae varias misiones para ejercitar ciertas habilidades y que aprendan mientras juegan. En Toys R cuestan 277 pesos mexicanos.

juguetes de Bluey Hay juguetes de Bluey que cuestan menos de 400 pesos y son ideales para los niños. FOTO: ESPECIAL

Casa de juegos de Bluey. Otro de los regalos más aptos para la infancia y que están inspirados en Bluey, es la casa de juegos que les muestra lo mismo que ven en la TV para recrear escenas. En Liverpool cuesta 262 pesos mexicanos.

Balón de Bluey. Una de las mejores formas para hacer que a los niños les guste jugar al aire libre, es con los juguetes de Bluey que pueden usarse en el exterior, como los balones de colores divertidos. En Bodega Aurrera cuestan 219 pesos mexicanos.

juguetes de Bluey Hay juguetes de Bluey que cuestan menos de 400 pesos y son ideales para los niños. FOTO: ESPECIAL

Figuras de plástico de Pocoyó y Eli. Son muñecos de plástico que se ven realistas y con los que un pequeño puede echar a volar su imaginación. En Amazon cuestan 299 pesos mexicanos.

Tablero de actividades de Pocoyó. Para que tus hijos se diviertan mientras fortalecen sus habilidades, cómprales un tablero de actividades o “busy board” con los personajes de Pocoyó. En Amazon cuestan 384 pesos mexicanos.

juguetes de Pocoyó Hay juguetes de Pocoyó que cuestan menos de 400 pesos y son ideales para los niños. FOTO: ESPECIAL

Disfraz de Pocoyó. Aunque no son los clásicos juguetes de Pocoyó, un disfraz de este simpático personaje puede ser el regalo perfecto para Navidad 2026. En Mercado Libre cuestan 399 pesos mexicanos.

Libro para colorear de Pocoyó. Si buscas regalos para niños que les ayuden a practicar habilidades como colorear y respetar las líneas, entonces puedes comprarles un libro para colorear que vayan completando con crayolas, colores y hasta pinturas. En internet hay ediciones desde los 79 pesos y hasta los 299 pesos.