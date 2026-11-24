Entre las opciones disponibles destacan los juegos de cartas, las versiones temáticas de Monopoly y los Furby, los cuales son los 4 juguetes de KPop Demon Hunters que ayudan a los niños a desarrollar su memoria. Mientras que estos 3 artículos aportan a que los menores mejoren su concentración.

La colección oficial de Hasbro incluye artículos de marcas como Monopoly, NERF y Furby, mientras que Mattel incorporó productos como UNO con ilustraciones de los personajes. Estas alternativas no funcionan como herramientas educativas, pero sus dinámicas proponen retos para ejercitar habilidades cognitivas durante el tiempo libre. Mientras que estos 6 juguetes que no son muñecas son ideales para regalar a una verdadera fan.

4 juguetes de Kpop Demon Hunters que ayudan a los niños a desarrollar su memoria 4 juguetes de Kpop Demon Hunters que ayudan a los niños a desarrollar su memoria (IA)

Juguetes para que los niños desarrollen la memoria

1. UNO: La edición especial de UNO incluye 112 cartas con ilustraciones inspiradas en la producción de Netflix. Mattel diseñó esta versión para participantes a partir de los siete años y permite partidas de dos a diez personas. Entre sus elementos distintivos destaca el comodín Golden Honmoon, una carta especial que incorpora un desafío grupal para sellar el Honmoon antes de continuar la partida.

2. Monopoly Deal: Otra alternativa es Monopoly Deal: KPop Demon Hunters, una edición de cartas que propone reunir objetos necesarios para preparar un concierto y completar tres conjuntos diferentes. Hasbro incluye 110 cartas, instrucciones y personajes como Rumi, Mira, Zoey, Jinu y Derpy, cada uno con una habilidad particular.

3. Monopoly de Huntrix: La versión de Monopoly inspirada en la película transforma los escenarios de la historia en lugares de conciertos y utiliza fichas de fans como parte de su dinámica. Hasbro diseñó esta edición para participantes a partir de los ocho años y permite partidas de dos a seis personas. Su contenido incluye un tablero, seis peones, seis cartas de Poder, 16 cartas de Lugar, 16 de HUNTR/X, 16 de Saja Boys, nueve cartas de Canción y 90 fichas de fans.

4. Furby Furblets Derpy Tiger: Derpy Tiger es una versión temática de Furby Furblets que forma parte de la colección oficial de Hasbro. Este dispositivo interactivo incorpora más de 45 sonidos, orejas que se despliegan y accesorios inspirados en el personaje. También cuenta con botones en la cabeza, la boca y una gema en forma de corazón que permiten activar diferentes respuestas.