La temporada de descuentos de noviembre es una oportunidad para buscar regalos infantiles sin destinar demasiado dinero, los cuales puedes guardar y regalar en Navidad sin gastar de más, como lo son estos 4 juguetes de KPop Demon Hunters que puedes conseguir por menos de 400 pesos en el Black Friday 2026.

Para quienes buscan un detalle relacionado con esta producción, existen opciones de Mattel y Jazwares con precios inferiores a los 400 pesos. La selección incluye figuras pequeñas, accesorios coleccionables y personajes de peluche. Mientras que estos 5 juguetes de Bluey y Paw Patrol enseñan a los niños sobre la seguridad.

4 juguetes de Kpop Demon Hunters que puedes conseguir por menos de 400 pesos en el Black Friday 2026 4 juguetes de Kpop Demon Hunters que puedes conseguir por menos de 400 pesos en el Black Friday 2026 (IA)

Juguetes que puedes conseguir por menos de 400 pesos

1. Minifiguras sorpresa de Mattel: El precio sugerido en la tienda oficial es de 199 pesos. La colección incluye 13 personajes, entre ellos Rumi, Zoey, Mira, integrantes de Saja Boys y otros protagonistas de la historia. Cada presentación contiene una figura pequeña, un accesorio temático y un gancho para utilizarla como llavero. Además, algunas unidades incluyen personajes especiales difíciles de encontrar.

2. Figuras coleccionables: Esta presentación contiene un personaje de una colección sin adquirir una muñeca de mayor tamaño. Antes de comprar, se recomienda revisar el modelo disponible, los accesorios incluidos y la identidad del personaje, porque algunas publicaciones manejan surtidos con diferentes integrantes de la franquicia.

3. Peluche de Rumi de Jazwares: Tiene un precio de 149 pesos en Liverpool. Su formato pequeño permite utilizarlo como accesorio decorativo para una mochila, escritorio o habitación. La colección de Jazwares amplía las alternativas de personajes más allá de las muñecas tradicionales.

4. Peluche de Jazwares: Con un precio de 224 pesos en Liverpool. Su tamaño supera al de la presentación miniatura y permite utilizarlo como complemento decorativo en una cama, repisa o espacio de juegos. Antes de confirmar el pedido, es necesario comprobar qué personaje corresponde al modelo disponible y consultar los costos de entrega.