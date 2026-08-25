El juego de simulación puede servir para que los pequeños representen situaciones de la vida cotidiana mediante personajes, vehículos y escenarios. Es por ello que estos 5 juguetes de Bluey y Paw Patrol enseñan a los niños sobre la seguridad. Mientras que estos llaveros oficiales de las Guerreras KPop son ideales para llevar en la mochila este regreso a clases.

En las colecciones de Bluey y Paw Patrol hay vehículos y escenarios vinculados con policías, rescates, emergencias y cuidado de otros personajes. Cabe mencionar que estos productos no sustituyen una enseñanza sobre prevención, pero sí pueden utilizarse para crear historias en las que los niños identifiquen riesgos. Asimismo, estos 5 juguetes de Masha y el Oso y Plim Plim enseñan a los niños sobre la seguridad.

5 juguetes de Bluey y Paw Patrol que enseñan a los niños sobre la seguridad|IA

Los juguetes enseñan sobre la seguridad

1. Coche de policía de Bluey. El vehículo está inspirado en el episodio especial “The Sign”, con luces intermitentes, sonidos, ruedas de movimiento libre, una figura de policía y una hoja de calcomanías. Este juguete puede servir para representar situaciones relacionadas con las normas de tránsito.

2. Bluey Gotta Be Done: Este paquete contiene 8 figuras relacionadas con diferentes trabajos que aparecen o se representan en la serie. Entre ellas aparecen Bluey, Bingo, Bandit, Mum con uniforme de policía, Rusty, Bin Man y Alfie. Un niño puede representar una situación en la que un policía ayuda a una persona, un trabajador recoge residuos o un adulto acompaña a otros personajes ante un problema.

3. Paw Patrol Search & Rescue Chase Rescue Cruiser: El vehículo de Chase incluye una figura del cachorro y otra de un mapache, además de un automóvil de aproximadamente seis pulgadas con ruedas funcionales. La pieza puede utilizarse para hablar sobre qué hacer cuando alguien necesita ayuda.

4. Paw Patrol Search & Rescue Marshall Rescue Responder: Este set incluye un vehículo, una figura de Marshall y una figura de Kitty. El automóvil tiene ruedas funcionales y un mecanismo de acción hacia adelante que permite representar una misión de búsqueda y rescate.