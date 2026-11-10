4 juguetes de Paw Patrol y Bluey que ayudan a los niños a reconocer los colores

Aprender a identificar los colores puede convertirse en una actividad mucho más divertida cuando los personajes favoritos de los niños forman parte del juego. Si en casa tienes pequeños fanáticos de Paw Patrol o Bluey, puedes aprovechar sus juguetes para que descubran distintas tonalidades, relacionen imágenes y practiquen nuevas habilidades mientras se entretienen.

Desde juegos de asociación hasta sets para colorear y figuras para armar, existen opciones que permiten acercar a los niños al mundo de los colores de una manera sencilla. La clave está en acompañarlos durante la actividad, nombrar cada tonalidad e invitarlos a encontrar objetos que tengan el mismo color.

4 juguetes de Paw Patrol y Bluey para aprender los colores jugando

1. Paw Patrol Colorino para relacionar colores con imágenes

Si buscas un juego didáctico para los más pequeños, Paw Patrol Colorino es una alternativa que puedes considerar. Este juguete de Ravensburger incluye un tablero transparente, láminas ilustradas de los cachorros y piezas grandes de distintos colores que los niños deben colocar para completar las imágenes.

La dinámica consiste en observar la ilustración y encontrar las piezas que corresponden a cada espacio. De esta manera, los pequeños pueden practicar el reconocimiento de tonalidades mientras se familiarizan con personajes como Chase, Marshall y Skye. Además, colocar las piezas también les permite ejercitar la coordinación de sus manos.

2. Figuras armables de Paw Patrol para identificar diferentes tonalidades

Otra opción es el juego de cinco figuras armables de Paw Patrol, que incluye piezas de colores como rojo, azul, rosa, verde y amarillo. Los niños pueden construir los personajes y, al mismo tiempo, familiarizarse con las tonalidades que distinguen a cada figura.

Una actividad sencilla consiste en pedirles que encuentren primero todas las piezas azules, después las rojas y finalmente las amarillas. También puedes invitarlos a separar las figuras terminadas por color o a nombrar cada tonalidad antes de comenzar una nueva misión de rescate.

3. Bluey Colorino para aprender mientras completan ilustraciones

Los pequeños que prefieren las aventuras de la familia Heeler también pueden divertirse con Bluey Colorino. Este juego utiliza fichas de diferentes colores que se colocan sobre ilustraciones para completar los dibujos, por lo que los niños deben observar cada espacio y elegir la pieza adecuada.

Es una buena oportunidad para preguntarles qué color necesitan, cuál es igual al de otra ficha o dónde pueden encontrar una tonalidad parecida. También pueden jugar con mamá, papá o sus hermanos, convirtiendo el aprendizaje en una actividad para compartir.

Bluey colorino y figuras de Paw Patrol. ((Especial))

4. Set magnético de letras y colores de Bluey

Para terminar, el set magnético de letras y colores de Bluey es una alternativa para los niños que disfrutan manipular piezas y crear combinaciones. Este material incluye elementos magnéticos que permiten explorar letras y tonalidades mientras los pequeños juegan con sus personajes favoritos.

Puedes proponerles retos sencillos, como reunir todas las piezas azules, encontrar las amarillas o relacionar cada letra con una tonalidad. Así, además de reconocer los colores, pueden comenzar a familiarizarse con las letras y desarrollar su capacidad para asociar elementos.

Juguetes de Paw Patrol para aprender de colores. ((Especial))

¿Cómo ayudar a los niños a reconocer los colores mientras juegan?

No es necesario convertir el momento de diversión en una clase. Puedes comenzar con preguntas sencillas como “¿de qué color es Chase?”, “¿puedes encontrar una pieza amarilla?” o “¿cuál de estas fichas es igual a la azul?”. También funciona pedirles que busquen en casa objetos que tengan la misma tonalidad de sus juguetes.

Lo importante es repetir los nombres de los colores de manera natural, permitir que los pequeños exploren las piezas y reconocer sus avances sin presionarlos. Cada niño aprende a su propio ritmo, por lo que conviene adaptar las actividades a su edad y habilidades.