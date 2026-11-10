Mati Álvarez por fin rompió el silencio sobre Evelyn Guijarro: “No la quiero lastimar”

Mati Álvarez rompió el silencio sobre el fin de su relación con Evelyn Guijarro, a quien conoció durante su participación en Exatlón México. En una entrevista para el podcast “Lo que nunca dije”, la también empresaria mexicana aclaró por qué nunca quiso responder a los comentarios de su expareja, incluso cuando surgieron especulaciones sobre los motivos de su separación: no quería lastimarla.

“Yo preferí callarme, ¿sabes? No porque no tuviera cosas qué decir, sino porque no quiero lastimarla. Eso fue lo que habló de mi corazón: no decir nada”, expresó la atleta.

Mati subrayó que entiende que Evelyn Guijarro merece ser feliz, continuar con su vida y cumplir sus metas, aunque eso signifique hacerlo sin ella. Con estas palabras, dejó ver que, a pesar de que su historia de amor llegó a su fin, todavía guarda respeto y buenos sentimientos por su expareja.

Asimismo, insistió en que tenía “mil cosas qué decir” cuando se filtró información sobre su rompimiento, en medio de versiones que incluso apuntaban a una posible infidelidad. Sin embargo, para ella, guardar silencio fue más valioso que entrar en una polémica pública.

No obstante, a pesar de las especulaciones que surgieron alrededor de su separación, Mati dejó claro que Evelyn fue una maestra en su vida y que agradece el tiempo que compartieron juntas. Una declaración con la que mostró que, más allá del desenlace de su romance, se queda con los aprendizajes de esa relación.

¿Qué pasó entre Mati Álvarez y Evelyn Guijarro?

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro mantuvieron una relación amorosa que se confirmó a mediados de 2025, luego de que los fans comenzaran a relacionarlas sentimentalmente por la cercanía que mostraban durante su participación en Exatlón México, donde construyeron una gran amistad y también protagonizaron una rivalidad deportiva.

No obstante, durante la novena temporada del reality, transmitida en 2026, se confirmó que su historia de amor había llegado a su fin.

Evelyn Guijarro y Mati Álvarez: esta fue la temporada y el momento donde comenzó su amor en secreto Evelyn Guijarro y Mati Álvarez: esta fue la temporada y el momento donde comenzó su amor en secreto (Crédito: Instagram/Mati Álvarez)

Aunque su relación duró alrededor de un año, para Mati fue una experiencia muy bonita, llena de aprendizajes y que, según sus propias palabras, la ayudó a trascender y crecer como persona.

¿Por qué terminaron Mati Álvarez y Evelyn Guijarro?

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro terminaron su relación en medio de la novena temporada de Exatlón México. Aunque hasta ahora no se conoce públicamente el motivo exacto de su separación, Evelyn reveló que ella fue quien decidió tomar distancia.

Tras darse a conocer el rompimiento, los fans de la expareja comenzaron a especular sobre una posible infidelidad de Mati con Paulette. Y es que, cuando la prensa le preguntó a Evelyn sobre esta posibilidad, respondió contundentemente: “Pregúntenle a ella, yo solo puedo hablar sobre mí”.

Por su parte, Mati fue contactada para que diera su versión de los hechos, pero en ese momento prefirió guardar silencio. Ahora, durante su entrevista en el podcast, la atleta volvió a dejar claro que no tiene intención de hablar mal de Evelyn ni de exponer detalles de su antigua relación.

“Yo no voy a hablar mal de nadie”, sentenció la llamada “Terminator”.

¿Quién es la nueva novia de Mati Álvarez?

Actualmente, Mati Álvarez mantiene una relación con Ana María, una influencer y creadora de contenido. Su romance habría comenzado a mediados de 2026, después de la participación de la atleta en Exatlón México.

Durante la entrevista, Mati contó que poco a poco su familia ha tenido la oportunidad de conocer a Ana y que está contenta de que ambas partes se lleven bien. Incluso, reveló que ya han compartido momentos especiales, como su asistencia juntas a una boda.