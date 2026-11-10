5 plantillas de los Saja Boys para imprimir y armar un calendario de cuenta regresiva para Navidad

La Navidad está cada vez más cerca y una forma divertida de hacer más especial la espera es preparar un calendario de cuenta regresiva. Si eres fan de KPop Demon Hunters, puedes darle un toque diferente a esta tradición con los personajes de los Saja Boys, la banda que conquistó a los seguidores de la película.

La idea es crear un calendario con 24 o 25 espacios, uno por cada día previo a Navidad, para guardar dulces, mensajes, pequeños regalos o actividades sorpresa. Puedes utilizar cartulina, sobres, bolsitas de papel y plantillas de los Saja Boys para imprimir, recortar y decorar cada compartimento.

Si quieres preparar una manualidad temática sin gastar demasiado, estas cinco propuestas pueden servirte de inspiración. Solo necesitas descargar o elaborar las ilustraciones, imprimirlas en hojas tamaño carta y dejar volar tu creatividad.

5 plantillas de los Saja Boys para armar un calendario navideño

1. Plantilla de Jinu para decorar los sobres

Una de las opciones es utilizar una plantilla de Jinu, el líder de los Saja Boys, como protagonista de tu calendario. Puedes imprimir su figura en tamaño pequeño y colocarla en la parte frontal de cada sobre o bolsita. También puedes hacer una versión más grande para decorar la portada del calendario y añadir el número de días que faltan para Navidad.

2. Plantillas de Baby Saja para los compartimentos

Si buscas una decoración tierna y divertida, utiliza a Baby Saja para identificar algunos de los espacios del calendario. Imprime varias figuras pequeñas, recórtalas y pégalas en los sobres que contienen las sorpresas. Otra idea es hacer etiquetas con su imagen y escribir del 1 al 24 para organizar cada día de la cuenta regresiva.

3. Plantillas de los cinco integrantes de Saja Boys

Una alternativa es reunir a toda la banda en una sola manualidad. Busca o prepara una plantilla grupal con Jinu, Abby Saja, Mystery Saja, Romance Saja y Baby Saja. Puedes colocarla en la parte central de una cartulina y distribuir alrededor los sobres numerados. Así, los personajes serán los protagonistas de un calendario que puedes colgar en la pared o colocar sobre un mueble.

4. Plantillas individuales para cada semana de diciembre

También puedes dividir la cuenta regresiva en cinco secciones y dedicar una a cada integrante de los Saja Boys. Imprime una plantilla individual de cada personaje y úsala como encabezado para organizar los días. Por ejemplo, puedes decorar cada grupo de sobres con un color diferente y añadir pequeños dibujos relacionados con la Navidad, como estrellas, regalos, bastones de caramelo y copos de nieve.

5. Plantillas de los Saja Boys con números navideños

Para quienes prefieren una manualidad más sencilla, una buena opción es imprimir tarjetas con los personajes y números grandes. Cada una puede representar un día de diciembre y servir como decoración para los compartimentos del calendario. Puedes pegarlas en cajitas, sobres o bolsitas de papel, y agregar detrás una pequeña sorpresa para descubrir cada mañana.

¿Cómo armar tu calendario de cuenta regresiva para Navidad?

Una vez que tengas listas las plantillas, reúne cartulina, tijeras, pegamento, plumones, sobres pequeños o bolsitas de papel. Primero, imprime y recorta las figuras de los Saja Boys; después, numera los compartimentos del 1 al 24 o del 1 al 25, según el día en que quieras terminar la cuenta regresiva.

Coloca dentro de cada espacio un dulce, una nota, una actividad navideña o un pequeño obsequio. Finalmente, pega las figuras para decorar el calendario y acomoda todos los compartimentos sobre una base de cartón o una cartulina resistente.