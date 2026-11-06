Cuando tenemos bebés en casa, es usual que queramos que rápidamente puedan dormir. Para ello puedes optar juguetes de Pocoyo y Elmo que por sus características te ayudaran a que rápidamente puedan descansar.

Para que dejes de batallar por las noches, te dejaremos 4 alternativas que puedes escoger. Antes de considerar adquirirlas, se recomienda que en todo momento verifiques si es un artículo adecuado para su edad, en especial cuando se trata de niños muy pequeños, así evitarás cualquier accidente.

4 juguetes de Pocoyo y Elmo para que tus bebés puedan dormir

Pocoyo: Dulces sueños

Uno de los juguetes de Pocoyo que puedes optar, consiste en un pequeño peluche del tierno personaje, pero emite música para dormir, además de tener una pequeña luz cálida para que ilumine su recamará pero sin que perjudique su descanso por las noches, grandes elementos para que rápidamente cierren los ojos.

Pocoyo: Con su pijama de noche

Otra de las opciones que puedes considerar para tus bebés, es aquella que tiene al tierno personaje con una pijama azul, que de igual manera prende su rostro y emite una canción para que los pequeños se sientan tranquilos para que puedan descansar por las noches.

Elmo: Peluche abrazable con su linterna

Otra de los juguetes que puedes considerar, es el peluche de Elmo, que porta un tierna pijama que brilla por la noche, además de tener una linterna. Una gran alternativa que tus pequeños podrán abrazar por las noches, logrando sentirse acompañados mientras descansan junto a su personaje favorito.

Elmo: ¡Buenas Noches Elmo!

Por último, puedes optar por un peluche de Elmo que tiene una pijama completa, aunque no cuenta con accesorios que emitan luz o sonido, es una gran alternativa que puedes seleccionar para que tus bebés duerman por las noches, logrando sentirse cómodos y acompañados en todo momento.