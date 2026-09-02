La nueva canción de Peppa Pig y Elmo para que los niños bailen y disfruten de los días lluviosos

Peppa Pig y Elmo unen fuerzas para alentar a los niños en los días lluviosos. Si bien la temporada de lluvias y ciclones puede ser un verdadero dolor de cabeza, también se trata de la oportunidad perfecta para ponerte tus botas e impermeable, decirle adiós al estrés y saltar en los charcos. Y qué mejor manera de hacerlo que en compañía de tus personajes favoritos. Para ello, la pequeña cerdita y el emblemático monstruo rojo de Plaza Sésamo tienen el mix ideal, pues han lanzado una increíble y divertida canción sobre la lluvia, titulada “Muddy Puddles” (Dance Remix), o “Charcos lodosos” en español.

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“Muddy Puddles”, la primera colaboración oficial entre Peppa Pig y Elmo

“Muddy Puddles” o “Charcos lodosos” representa la primera colaboración oficial entre Peppa Pig y Elmo. Esta canción es una mezcla del éxito “Jumping in Muddy Puddles” de la pequeña cerdita rosada y “Jumping in Puddles” del tierno monstruo rojizo, dando como resultado un sencillo lleno de alegría y diversión, perfecto para levantar la energía en esos días nublados en los que solo quieres quedarte en cama.

Según explica Sarah Madey, vicepresidenta de marketing de Hasbro, la unión de estos dos mundos infantiles es el resultado del gran recibimiento de ambos personajes: “Peppa y Elmo comparten mucho: curiosidad, calidez y un amor incondicional por la diversión. Esta canción moderna y alegre revela la magia que surge cuando estos dos íconos se unen”, asegura. Bajo esta línea, los más pequeños tendrán que prepararse para la publicación de un par de canciones más. La segunda colaboración será publicada el 24 de septiembre, mientras que la tercera estará disponible hasta el 28 de octubre.

¿Dónde ver los capítulos de Peppa Pig en México?

Los capítulos de Peppa Pig pueden verse de manera gratuita en televisión abierta por la señal de Azteca 7. Sintoniza nuestra barra programática infantil de lunes a viernes, en punto de las 6:30 a.m.

Peppa Pig enseña a los niños diferentes valores. |(ESPECIAL)

¿Dónde ver los capítulos de Plaza Sésamo en México?

Los episodios de Plaza Sésamo están disponibles en diversas plataformas de streaming en México, incluidas HBO Max y Prime Video. Si lo prefieres, también puedes disfrutar de algunos capítulos en el sitio web de Azteca 7, en el apartado de Caricaturas de Kidsiete.