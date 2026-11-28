Regalar en Navidad no siempre requiere destinar grandes cantidades de dinero para sorprender a los más pequeños, pues estos son los 4 juguetes económicos que todo niño quisiera encontrar debajo del árbol de Navidad, festividad en la que puedes optar por estas 8 piezas por menos de 400 pesos.

Entre las alternativas disponibles en comercios mexicanos destacan los paquetes de vehículos a escala, las masas moldeables, los juegos de cartas y los sets de construcción. Mientras que estos 5 juguetes de Bluey y Paw Patrol enseñan a los niños sobre seguridad.

4 juguetes económicos que todo niño quisiera encontrar debajo del árbol de Navidad 4 juguetes económicos que todo niño quisiera encontrar debajo del árbol de Navidad (IA)

Juguetes económicos para regalar a niños en Navidad

1. Hot Wheels: Los vehículos a escala representan una alternativa para quienes disfrutan los autos, las carreras y las colecciones. El paquete Car Meet contiene cinco unidades y tiene un precio de 181 pesos.

2. Play-Doh: La masa moldeable es otra opción para estimular la creatividad mediante actividades manuales. El paquete de nueve tarros de Play-Doh aparece en Amazon México por 229 pesos. Los niños podrán crear figuras, alimentos de juguete y personajes con moldes o utensilios que ya existan en casa.

3. Juego de cartas: UNO es una alternativa para quienes prefieren las actividades grupales. Su dinámica consiste en combinar cartas por color o número y utilizar las cartas especiales para modificar el desarrollo de cada partida. La presentación clásica reúne a varios participantes y no necesita pilas ni accesorios electrónicos. En Chedraui aparece una opción por 75 pesos.

4. LEGO Harry Potter: Los sets de construcción permiten armar modelos y después incorporarlos a distintas historias. Una alternativa es el LEGO Harry Potter Ford Anglia Volador 76424, que incluye las figuras de Ron Weasley, Hedwig y Scabbers. Walmart México lo vende en 244 pesos.

Antes de elegir, se recomienda verificar la edad recomendada, los materiales y las advertencias que aparecen en el empaque. Además, se aconseja comparar precios en diferentes establecimientos, comprar en comercios formales y conservar el comprobante de pago y la garantía.