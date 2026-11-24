Encontrar un regalo infantil sin gastar demasiado es posible gracias a la variedad de artículos inspirados en Bluey, como lo son estos 8 juguetes que puedes regalar esta Navidad por menos de 400 pesos. También puedes optar por estas 3 piezas de KPop Demon Hunters que ayudan a los niños a mejorar su concentración.

Diferentes tiendas online muestran distintas opciones con precios inferiores a 400 pesos. Entre ellas aparecen peluches, figuras articuladas, juegos de mesa y productos de construcción, que van desde 55 hasta 399 pesos. Mientras que estos 4 juguetes de KPop Demon Hunters ayudan a los niños a desarrollar la memoria.

8 juguetes de Bluey que puedes regalar esta Navidad por menos de 400 pesos 8 juguetes de Bluey que puedes regalar esta Navidad por menos de 400 pesos (IA)

Juguetes para regalar en Navidad por menos de 400 pesos

1. Peluche Bluey: Esta alternativa está dirigida a quienes buscan un regalo pequeño para acompañar las actividades cotidianas. El catálogo de Toys R Us muestra un peluche de 19 centímetros con un precio promocional de 149.50 pesos, frente a su precio anterior de 299 pesos.

2. Peluche Muffin: Muffin es otra integrante de la familia Heeler que aparece en la caricatura y cuenta con su propia versión de peluche. Toys R Us muestra un modelo de 30 centímetros por 319.20 pesos, con una reducción respecto a su precio anterior de 399 pesos.

3. Figura articulada: Bodega Aurrera ofrece una figura articulada de plástico con distintos modelos disponibles por 139 pesos.

4. Juego de cartas: Este producto reúne cinco modalidades de juego en un solo paquete, con ilustraciones inspiradas en los personajes de la serie. Toys R Us muestra un precio de 244 pesos, frente a los 349 pesos que aparecían como importe anterior.

5. My Memory Game: El juego de memoria utiliza ilustraciones de los personajes para que los participantes encuentren parejas de imágenes iguales. Su dinámica requiere observar las tarjetas, recordar dónde aparece cada figura y localizar las coincidencias.

6. Rompecabezas: Spin Master cuenta con un paquete de siete rompecabezas que reúne 52 piezas en total. La propuesta permite completar distintas imágenes de los personajes y ofrece varios niveles de actividad en una misma compra. Toys R Us publica un precio promocional de 295.20 pesos, frente a los 369 pesos anteriores.

7. Hey Clay de Bluey: Para los pequeños que disfrutan las manualidades, este paquete de arcilla para moldear es una alternativa que permite trabajar con las manos y crear figuras inspiradas en la caricatura. Toys R Us registra la presentación de Hey Clay de Bluey en 135 pesos.

6. Casa de juegos: La casa de juegos recrea situaciones familiares y aventuras similares a las que aparecen en los episodios de la serie. Toys R Us muestra este artículo de Novelty con un precio de 279 pesos, frente a los 349 pesos de su importe anterior.