El coleccionismo de artículos inspirados en producciones musicales y cinematográficas también incluye piezas con ilustraciones de personajes, acabados especiales y diferentes niveles de rareza, como lo son el tipo ‘Non-Sport Trading’ de los Saja Boys. Mientras que estas 4 tarjetas de segunda mano son desde TWICE hasta BLACKPINK.

Entre las alternativas disponibles para quienes siguen la historia de los integrantes de la agrupación masculina destacan las ediciones de KAYOU, una marca que cuenta con productos relacionados con este universo. También puedes optar por estas 4 tarjetas holográficas para tu colección original de la película.

4 tarjetas de Saja Boys tipo 'Non-Sport Trading' para una verdadera fan de KPop Demon Hunters 4 tarjetas de Saja Boys tipo 'Non-Sport Trading' para una verdadera fan de KPop Demon Hunters (Sitio web: ebay)

En plataformas como eBay aparecen publicaciones de ejemplares individuales con distintos códigos de identificación, así como versiones que destacan por sus efectos visuales.

Tarjetas Saja Boys tipo ‘Non-Sport Trading’

1. Jinu con acabado foil o holográfico. Aparece en publicaciones de eBay con un precio de 216 pesos mexicanos. Este ejemplar destaca por su presentación brillante, una característica que permite diferenciarlo de las ilustraciones convencionales.

2. Baby en su versión UR: Este ejemplar aparece en el catálogo de vendedores de eBay por un precio aproximado de 79 pesos mexicanos. La clasificación UR hace referencia a una categoría de rareza dentro de la colección, por lo que resulta una alternativa para quienes buscan piezas individuales en lugar de comprar una caja completa.

3. Mystery: Esta opción ronda los 78 pesos mexicanos en eBay. Esta alternativa suma otro integrante al conjunto sin necesidad de adquirir un paquete con contenido aleatorio. Antes de pagar, es recomendable comprobar que el código y la ilustración coincidan con los datos de la publicación, especialmente si el objetivo consiste en completar una serie específica.

4. Romance: En las publicaciones consultadas, esta pieza aparece con un precio aproximado de 30 pesos mexicanos. Su clasificación especial la distingue de las versiones regulares y permite identificarla dentro del catálogo de ejemplares coleccionables.