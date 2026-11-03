4 tarjetas holográficas de KPop Demon Hunters para tu colección original de la película

Si eres fan de KPop Demon Hunters y quieres llevar tu colección de la película al siguiente nivel, las tarjetas holográficas son una opción que no puede faltar. Además de sus diseños inspirados en los personajes, sus acabados brillantes las convierten en piezas ideales para exhibir, intercambiar o guardar como parte de tu colección.

Desde las integrantes de HUNTR/X hasta los integrantes de Saja Boys, existen diferentes opciones para encontrar tarjetas con ilustraciones de tus personajes favoritos. Aquí te compartimos cuatro alternativas que puedes conseguir en Etsy y eBay .

1. Tarjetas holográficas de Saja Boys

Si te gustan los integrantes de Saja Boys, este set es una opción para darle un toque especial a tu colección. Incluye cinco tarjetas holográficas con ilustraciones de Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja.

Cada tarjeta tiene un acabado brillante que resalta los detalles de los personajes y permite disfrutar de sus diseños desde diferentes ángulos. Además, el set incluye fundas protectoras y toploaders para conservar las piezas en buen estado. Puedes encontrarlas en Etsy, en el set holográfico de Saja Boys.

Tarjetas holográficas de Saja Boys y Tarjetas holográficas de HUNTR/X.|(Especial/Etsy)

2. Tarjetas holográficas de HUNTR/X

Las tarjetas de Rumi, Mira y Zoey son ideales para quienes quieren reunir a las tres integrantes de HUNTR/X en una misma colección. Sus diseños están inspirados en las protagonistas de la película y cuentan con un acabado holográfico que les da un aspecto llamativo.

Puedes elegir entre tarjetas individuales o sets que reúnen a las tres cazadoras, dependiendo de lo que busques para tu colección. Están disponibles en Etsy.

3. Tarjetas holográficas de Rumi

Rumi es una de las protagonistas de KPop Demon Hunters y sus tarjetas son una alternativa para quienes quieren destacar a su personaje favorito. Los diseños holográficos permiten apreciar los colores y detalles de su vestuario, por lo que pueden convertirse en una pieza especial dentro de tu colección.

Si buscas una tarjeta con un acabado diferente, también puedes explorar las versiones coleccionables de Rumi que aparecen en las búsquedas de tarjetas holográficas. En eBay las puedes encontrar fácilmente.

Tarjetas holográficas de Rumi y Tarjetas holográficas de los personajes de la película.|(Especial/eBay)

4. Tarjetas holográficas de los personajes de la película

Si todavía no decides qué personaje quieres sumar a tu colección, otra opción es buscar sets que incluyan diferentes personajes de la película. Así puedes reunir tarjetas de HUNTR/X, Saja Boys y otros personajes en una sola compra.

Este tipo de coleccionables también puede ser una buena alternativa para intercambiar tarjetas repetidas con otros fans y completar poco a poco tu colección.