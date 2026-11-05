Santa Claus es muy esperado durante la Navidad, en especial para los pequeños, al tener un buen comportamiento serán premiados con sus juguetes favoritos. Para que tus hijos se porten bien, te dejaremos 5 capítulos de Paw Patrol que puedes ponerles, además de divertirse obtendrán valiosas lecciones.

5 capítulos de Paw Patrol para ver antes de la llegada de Santa Claus

Paw Patrol: Los Cachorros salvan la Navidad

¡Oh, no! El trineo de Santa Claus se estrella, por lo que los cachorros hacen lo posible por ayudarlo a encontrar los regalos que se perdieron en el accidente. Es una gran forma de entender la importancia del trabajo en equipo, lo que favorecer que la Navidad llegue a todos.

Paw Patrol: 12 días de Navidad

Un especial de Navidad en la que vemos a los pequeños canes enfrentarse a todo tipo de aventuras invernales, siendo un total de 12 capítulos. En cada uno de ellos veremos a Paw Patrol enfrentarse a todo tipo de situaciones, permitiendo que tus hijos entiendan la importancia de que se porten bien.

Paw Patrol: Especial de Navidad

Santa Claus tiene un terrible resfriado, pero para mejorarse decide cancelar la Navidad, una aventura en la que tus hijos pueden entender la importancia y el significado que hay en la reconocida fiesta con Rubble junto a Paw Patrol.

Paw Patrol: Los cachorros salvan a los pingüinos

Los tiernos cachorros tienen la importante misión de salvar a unos pingüinos, quienes deben regresar a su hogar. Otro de los capítulos con el que tus hijos van a entender los beneficios de trabajar en equipo y el apoyo a quienes lo necesitan.

Paw Patrol: Los cachorros salvan el tren

Aunque es uno de los episodios en los que no se habla sobre la Navidad, pero igualmente tus pequeños pueden entender la relevancia de trabajar en conjunto y escuchar las ideas de los demás con respeto para poder solucionar problemas, ideal para que se porten bien y obtengan grandes lecciones.