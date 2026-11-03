5 capítulos de Paw Patrol para que tus hijos entiendan la importancia del respeto a los demás para ver en el Megapuente del Día de la Revolución

Del 13 al 16 de noviembre habrá el megapuente del Día de la Revolución, por lo que varios niños podrán disfrutar de un fin de semana largo. Para que tus hijos puedas disfrutar de su descanso, te dejamos 4 capítulos de Paw Patrol que pueden ver para entender la importancia del respeto.

5 capítulos de Paw Patrol sobre el respeto a los demás

Paw Patrol: Los cachorros salvan el día del deporte

Todo parece alegría en el Día del Deporte, donde todos se preparan, pero todo se ve perjudicado cuando Osado Danny X se encarga de transformar el campo de juego en una pista de hielo. Por lo que Paw Patrol hace lo posible por adaptar el evento para que todos puedan divertirse, enseñando la importante de jugar limpio y de que el respeto debe permanecer en todo momento, tus pequeños podrán aprender y divertirse en el megapuente del Día de la Revolución.

Paw Patrol: Tracker se une a los cachorros

Vemos que la Patrulla Canina tiene que viajar a la jungla para ayudar a Carlos en el traslado de una reliquia, pero lamentablemente car en un Pozo. Por suerte Tracker con su gran sentido del oído los ayuda, convirtiéndose en un miembro oficial. Siendo una forma de fomentar en tus hijos el respeto a quienes tienen diferentes orígenes.

Paw Patrol: Los cachorros salvan el tren

En este episodio, vemos el desprendimientos de rocas, causando que Katie y su gatita Cali queden atrapadas en un tren, por lo que Paw Patrol deberán hacer lo posible por despejar las vías. Donde entenderán los pequeños la relevancia sobre el trabajo en equipo y que al escuchar ideas de los demás podrán resolver mejor los problemas.

Paw Patrol: Los cachorros salvan a un súper cachorro

Rubble después de un sueño actua como si fuera un superhéroe, por lo que insiste en salvar la ciudad totalmente solo, pero eso solamente le genera varios problemas. De esta manera tus hijos van a entender la importancia de entender los propios límites, además de valorar en trabajo en equipo.

Paw Patrol: Los cachorros salvan el desfile

Mientras Alex estaba inflando los globos con helio, esto generó que Katie y su gatita salgan volando, por lo que los cachorros deben hacer lo posible para salvarla sin que arruine el esperado desfile. Cuando los vean tus pequeños en el megapuente del Día de la Revolución van a entender la importancia de pedir ayuda al cometer un error y al valorar el trabajo en conjunto.