4 capítulos de Paw Patrol y PJ Masks para hablar sobre la soledad y el aburrimiento

Durante el crecimiento, los niños van descubriendo todas las emociones y no siempre les resulta sencillo lidiar con sentimientos que pueden percibir como negativos. Es por esto que resulta esencial darles la confianza para expresar cuando tienen sensaciones como la soledad o el aburrimiento, una etapa para la que los capítulos de caricaturas como PJ Masks o Paw Patrol tienen la facilidad de transmitirles valiosas lecciones.

¿Cómo hablarle a los niños de soledad o aburrimiento? Los capítulos de Paw Patrol y PJ Masks que facilitan el proceso