4 capítulos de Paw Patrol y PJ Masks para hablar sobre la soledad y el aburrimiento
Enseñarle a los niños a expresarse cuando se sienten aburridos o muy solos puede ser un proceso mucho más sencillos con ejemplos de sus personajes favoritos.
Durante el crecimiento, los niños van descubriendo todas las emociones y no siempre les resulta sencillo lidiar con sentimientos que pueden percibir como negativos. Es por esto que resulta esencial darles la confianza para expresar cuando tienen sensaciones como la soledad o el aburrimiento, una etapa para la que los capítulos de caricaturas como PJ Masks o Paw Patrol tienen la facilidad de transmitirles valiosas lecciones.
¿Cómo hablarle a los niños de soledad o aburrimiento? Los capítulos de Paw Patrol y PJ Masks que facilitan el proceso
"Pups Save a Lonely Ghost". El cachorro Rubble tiene un sueño muy peculiar en el que conoce a un fantasma y se da cuenta de que no puede hacer amigos tan fácilmente, así que se queda con la sensación de que podría acercarse a él para que no se sienta tan solo. Esta historia muestra que aunque puede ser intimidante dar el primer paso para empezar una amistad, siempre habrá alguien que se sienta feliz de compartir su compañía.
- "Pups Save a Friend". Este es uno de los capítulos más emotivos de Paw Patrol, porque trata de cómo Marshall siente que sus equivocaciones arruinan la diversión de todos los cachorros y prefiere alejarse antes de decir cómo se siente. Al final, sus amigos le demuestran que son incondicionales y la "Patrulla Canina" vuelve a estar unida, mostrándole a los niños que expresarse hace que los demás nos entiendan y encuentren formas de reconfortarnos.
"Newton and the Animals". El episodio habla de la vez que Newton Star participa en una importante misión junto a su equipo y mascotas, una experiencia con la que todos se entretienen y se sienten entusiasmados. La lección de esta caricatura, es que los sentimientos "negativos" siempre pueden aliviarse estando rodeados de las personas correctas.
- "The Jolly Ninjalino". En la historia, el Robot Pirata busca ayuda desesperada porque Ninja Nocturno le robó el sombrero, pero no cree que nadie pueda acompañarlo en esta misión, aunque luego se da cuenta de que sí puede hacerlo solo para no aburrirse, pero que también es importante comunicar cuando se tiene la sensación de que no hay nadie que lo respalde, siendo uno de los capítulos de PJ Masks o Paw Patrol con los que los niños descubren cosas nuevas sobre soledad o aburrimiento.