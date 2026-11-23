Si estás organizando una fiesta de cumpleaños para una fan de KPop Demon Hunters, las decoraciones inspiradas en Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys pueden convertirse en el detalle más especial de la celebración. Una forma sencilla de personalizar el festejo es utilizar plantillas imprimibles para crear toppers, invitaciones, etiquetas, centros de mesa y adornos para los dulces.

Desde diseños con los personajes hasta letreros inspirados en HUNTR/X, estas siete ideas te ayudarán a preparar una fiesta llena de color y temática K-pop.

7 ideas de plantillas de KPop Demon Hunters para imprimir y decorar cumpleaños

Si quieres que todos los detalles de la celebración combinen con el universo de la película, puedes aprovechar estas plantillas para personalizar diferentes espacios de la fiesta. Solo necesitas papel, cartulina, tijeras y una impresora para preparar adornos que puedes complementar con globos y otros accesorios.

1. Toppers de pastel de Rumi, Mira y Zoey

Imprime figuras de las integrantes de HUNTR/X y recórtalas para colocarlas sobre palitos de madera. Puedes utilizar una plantilla de cada personaje y agregar estrellas o pequeños micrófonos para darle un toque musical al pastel.

2. Invitaciones de cumpleaños de KPop Demon Hunters

Diseña invitaciones con los colores morado, rosa y azul, acompañadas de ilustraciones de Rumi, Mira y Zoey. Agrega el nombre de la cumpleañera, la fecha, el horario y la dirección de la celebración.

3. Etiquetas para dulces y bolsitas de regalo

Utiliza plantillas pequeñas con los personajes de la película para decorar chocolates, paletas, galletas y bolsitas de dulces. Puedes agregar frases como “Team HUNTR/X” o “Gracias por venir”.

4. Máscaras y accesorios de los Saja Boys

Imprime siluetas inspiradas en los Saja Boys y crea accesorios para fotografías. Puedes colocarlos sobre cartulina y añadir palitos para que los invitados los sostengan durante la fiesta.

5. Banderines de KPop Demon Hunters

Prepara letras con el nombre de la película y combínalas con pequeñas figuras de los personajes. Recorta cada pieza y únelas con un listón para crear una guirnalda que puedes colocar detrás de la mesa principal.

6. Cajas imprimibles para palomitas y snacks

Elige plantillas de cajitas con diseños inspirados en HUNTR/X y los Saja Boys. Puedes utilizarlas para servir palomitas, papas, dulces o pequeños bocadillos durante la celebración.

7. Letreros para decorar la mesa de cumpleaños

Imprime letreros con frases como “Happy Birthday”, “Let’s Sing” o “HUNTR/X Party”. Combínalos con imágenes de los personajes y colócalos en marcos o bases de cartón para decorar la mesa principal.