Si tienes en casa a una pequeña fan de KPop Demon Hunters, un set de maquillaje inspirado en el universo de Rumi, Mira y Zoey puede convertirse en uno de sus regalos favoritos esta Navidad. Hay opciones para jugar a crear looks de estrella de K-pop, experimentar con colores y organizar una divertida tarde de belleza con amigas.

En Amazon México puedes encontrar resultados relacionados con maquillaje infantil y accesorios inspirados en las guerreras K-pop. Para elegir el regalo, vale la pena buscar kits con presentaciones coloridas, tonos llamativos y estuches que recuerden la estética de la película. Estas son seis ideas de sets que puedes tomar como inspiración para sorprenderla durante las fiestas.

6 ideas de sets de maquillaje estilo KPop Demon Hunters para regalar

1. Set de brillos labiales de colores

Un kit con varios brillos labiales es una opción divertida para las niñas que quieren recrear los looks de sus personajes favoritos. Puedes buscar presentaciones con tonos rosados, lilas y transparentes, además de empaques coloridos que recuerden la estética de HUNTR/X.

Sets de maquillaje de KPop Demon Hunters. Sets de maquillaje de KPop Demon Hunters. ((Especial/Amazon))

2. Kit de maquillaje con sombras de colores

Para las pequeñas que disfrutan experimentar con diferentes estilos, una paleta infantil con sombras de colores puede ser un regalo llamativo. Los tonos rosa, morado, azul y plateado ayudan a crear looks inspirados en los escenarios y vestuarios de las protagonistas.

3. Set de maquillaje con cosmetiquera

Una bolsita o estuche para guardar los accesorios de belleza es práctico y también puede convertirse en parte del regalo. Busca diseños con ilustraciones de las guerreras K-pop o colores vibrantes para que pueda guardar sus brillos, espejito y otros artículos.

4. Kit de belleza con esmaltes infantiles

Si le gusta arreglarse las uñas, un set con esmaltes diseñados para niñas puede ser una alternativa. Los colores rosa, morado, azul y glitter permiten crear manicuras inspiradas en Rumi, Mira y Zoey, sin necesidad de utilizar productos de maquillaje para adultos.

Sets de maquillaje de KPop Demon Hunters. Sets de maquillaje de KPop Demon Hunters. ((Especial/Amazon))

5. Set de maquillaje de fantasía

Otra opción es elegir un kit infantil que incluya productos para jugar con looks de fantasía, como sombras de colores y brillos. Puede ser perfecto para una tarde de disfraces en la que imagine que forma parte de HUNTR/X y se prepara para subir al escenario.

6. Kit de belleza con espejo y accesorios

Un set que incluya espejo, aplicadores y accesorios para organizar sus productos puede hacer que el regalo se sienta más completo. Si encuentras uno con una presentación rosa, morada o plateada, puedes complementarlo con una tarjeta navideña inspirada en KPop Demon Hunters.