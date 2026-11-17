Los juguetes sensoriales se destacan por ser alternativas con las que niños puede estimular sus sentidos mientras se divierten. Si quieres regalarle algo a tus hijos pequeños para Navidad, te dejaremos 5 ideas de juguetes que puedes considerar, solamente considera que sean alternativas adecuadas a su edad.

5 ideas de juguetes sensoriales para tus hijos pequeños en Navidad

Juguetes sensoriales: Caja de figuras

Hay unos cubos sensoriales con texturas y bandas elásticas, donde tus hijos pequeños se van a sentir atraídos por sus colores, además de ser una gran técnica de empezar a identificar formas. Además de ser una gran opción para que los pequeños puedan ingresar los juguetes en su interior sin tener que caer en la frustración.

Juguetes sensoriales: Cubo de tela

Otros de los juguetes sensoriales que puedes adquirir para tus hijos pequeños en Navidad, es un cubo de tela, en cada una de sus caras vemos sencillos juegos, donde interactúan con actividades sencillas de su vida cotidiana, tareas con las que podrán fácilmente familiarizarse para empezarlas a hacer ellos solos y pueden estimular sus sentidos.

Juguetes sensoriales: Pelotas de silicona suave

Si tienes pequeños que todavía están en la etapa de dentición, puedes optar por las pelotas sensoriales, las cuales se ofrecen por ser opciones para que puedan morderse, buscando calmar las molestias de las encías, además de ser una alternativa con la que van a estimular sus sentidos debido a tu textura, colores y el sonido.

Juguetes sensoriales: Jelly Box

Los Jelly Box son juguetes sensoriales que se destacan por ser un kit de bloques elásticos, con lo que tus pequeños pueden encargarse de construir todo tipo de estructuras facilmente, trabajando la parte táctil y motriz de forma divertida.

Juguetes sensoriales: Laberintos de madera y alambre

Los laberintos de madera y alambre es una gran alternativa con l a que tus hijos puede practicar su agarre, además de mejorar la motricidad, la concentración en el deslizamiento de las figuras y la coordinación de los ojos con las manos, una gran alternativa que puedes dar a los niños en Navidad.