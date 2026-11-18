Aunque aún hay bastante tiempo, es importante empezar a considerar los juguetes que les puedes regalar en Navidad a tus hijos para evitar las compras de último minuto. Es así que te dejaremos 5 opciones que puedes darle de Plaza Sésamo, alternativas con las que podrán aprender a compartir. Solamente antes de adquirirlos considera que sean artículos adecuados a su edad.

5 juguetes de Plaza Sésamo para regalar en Navidad 2026

Plaza Sésamo: Set de figuras

Una de las opciones que tus hijos pueden usar para aprender a compartir, es un set de figuras, que cuenta con varios personajes de Plaza Sésamo, siendo una gran oportunidad para que tus pequeños puedan usar varios de ellos, además de poder crear todo tipo de historias.

Plaza Sésamo: Una cocina completa

Uno de los juguetes de Plaza Sésamo se destacan por ser una cocina completa, un set en el que podrán desarrollar talentos culinarios, además de poder usarlo con otros niños, entendiendo la importancia del trabajo en equipo, ideal para regalar en Navidad.

Plaza Sésamo: Libro de cuentos con figuras

Otras de las alternativas que puedes regalar en Navidad, consiste en un libro con 10 figuras, una gran forma con la que puedes fomentar la lectura, además de poder usar los juguetes para dinámicas en grupo para pasar horas de diversión.

Plaza Sésamo: Karaoke portatil

Aunque solamente cuenta con un solo objeto, igualmente es una gran alternativa que tus pequeños pueden usar para compartir con otros niños, entendiendo que es posible usar el mismo juguete entre todos y tener mucha diversión al realizar auténticos shows musicales.

Plaza Sésamo: Set de coches y peluches

Otra de las opciones que pueden usar tus hijos, es todo un set de peluches con carritos, pueden compartirlos entre varios y hacer todo tipo de aventuras, además de contar con múltiples accesorios para hacerlo más dinámico.